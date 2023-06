Úrad pre verejné obstarávanie opäť preveruje postup diaľničiarov súvisiaci s tunelom Višňové

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) opäť preveruje postup Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) v tendri na dodanie technologického vybavenia tunela Višňové, vrátane informačného systému rozostavanej diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

Úrad ešte nerozhodol o predošlých námietkach proti podmienkam v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, začal ich skúmať 10. februára a najnovšie oznámil, že posledný deň na rozhodnutie je 20. marca.

Diaľničiari musia opäť predĺžiť lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v tendri.Pôvodnú vlaňajšiu lehotu 25. októbra postupne zmenili šesťkrát, naposledy na 2. marca, pričom nový termín zatiaľ nezverejnili.

Tender na zákazku s odhadovanou hodnotou 71,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty bol zverejnený začiatkom augusta 2022.

NDS obstaráva technológiu tunela a informačný systém samostatne popri pokračujúcom dokončovaní stavebnej časti úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel Višňové má 7,5 kilometra.

Aj pol roka po vyhlásení súťaže naďalej vysvetľovala množstvo otázok záujemcov k podmienkam zákazky, zároveň riešila žiadosti o nápravu. Predlžovanie tendra na technológiu tunela oddiali aj odovzdanie diaľničného úseku do užívania motoristom.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz