Úrad jadrového dozoru nepovolí spustenie Mochoviec, ak by pochyboval o bezpečnosti elektrárne

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) - Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) odmieta možnosť, že by povolil zavážanie jadrového paliva a následnú komerčnú prevádzku pre jadrové bloky, ktoré by neboli bezpečné a spoľahlivé.

„Vykonávame dozor nad jadrovou bezpečnosťou, fyzickou ochranou a havarijnou pripravenosťou v jadrových zariadeniach na území Slovenska. Pod tento dozor spadajú aj jadrové zariadenie vo výstavbe. Od začiatku výstavby vykonávame kontrolné činnosti na tejto stavbe. V prípade pochybností o pripravenosti zariadenia na spúšťanie nebude prevádzkovateľovi vydané povolenie na zavezenie jadrového paliva,“ uviedla pre riaditeľka kancelárie ÚJD Miriam Vachová.

Plánované aj neplánované inšpekcie

O bezpečnosti v súčasnosti dostavovaných dvoch jadrových blokov v Atómovej elektrárni Mochovce zapochybovala v utorok mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko. ÚJD však hovorí, že strana neprišla so žiadnymi novými informáciami.

„Ako na každej stavbe a zvlášť pri projekte takých rozmerov ako je jadrová elektráreň sa nedostatky objavujú. Máme na stavbe permanentne piatich lokalitných inšpektorov a šesť ľudí externej podpory českej spoločnosti TESS plus priebežne dochádza ďalších 50 inšpektorov podľa potreby,“ dodala Vachová.



ÚJD v Mochovciach vykonáva nielen plánované, ale aj neplánované a reaktívne inšpekcie. Ak je podľa Vachovej objavený problém, inšpektori sa tomu venujú viac do hĺbky, kontrolujú podobné oblasti.

„Kontrola začína predložením dokumentácie zo strany Slovenských elektrární. Z dokumentácie musí byť jasné o aký systém ide. Ak ide o zariadenie dôležité pre jadrovú bezpečnosť, každá rúra musí mať certifikát o výrobe, zložení materiálu, každé čerpadlo musí mať potvrdenie, že spĺňa požiadavky, ktoré sú kladené na daný typ zariadenia. Ak je pochybnosť o certifikáte, detailne sa to preveruje. Úrad reaguje na zistenia inšpektorov, informácie od Slovenských elektrární, ako aj na anonymné upozornenia. Všetky podnety sú dôsledne preverované,“ zdôraznila Vachová.

Misia OSART je vhodná pri spúšťaní

Dozorný orgán nechápe ani požiadavku mimoparlamentnej strany o vykonaní auditu misiou OSART (Operational Safety Review Team), organizovanou Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu. Podľa európskej smernice sú totiž národné dozorné orgány zodpovedné za dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových elektrární.

„Aj na základe medzinárodného auditu a partnerského posúdenia dozornej činnosti misiou IRRS, organizovanej Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu, ktorá prebehla v roku 2012 a následne 2015, má ÚJD potrebné kompetencie aj znalosti pre preverenie pripravenosti zariadenia na spúšťanie. Nevidíme dôvod na pozývanie zahraničných dozorov, ktoré nemajú potrebnú znalosť našich reaktorov, nakoľko využívajú iné technológie,“ vysvetlila Vachová.



Podľa ÚJD misia OSART by bola vhodná na preverenie pripravenosti zariadenia na uvádzanie do prevádzky a prevádzku. To by však musel byť projekt v štádiu, keď už budú môcť uvádzať zariadenie do prevádzky.

„Navyše predstava, že niekto externý bez znalosti projektu sa za dva týždne trvania misie kompletne oboznámi s projektom a vystaví objektívny posudok je dosť idealistická. ÚJD sa opiera o skúsenosti ľudí, ktorí boli pri spúšťaní našich jadrových elektrární, aj pri prevádzke. Máme ľudí, ktorí kontrolovali projekt Mochoviec 1,2, aj ho uvádzali do prevádzky,“ konštatovala Vachová.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !