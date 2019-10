Univerzitný most v Nitre čakajú opravy, rekonštrukcia si vyžiada aj dopravné obmedzenia

NITRA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Rekonštrukcia Univerzitného mosta v Nitre sa začne koncom mája. Potrvá najmenej pol roka a vyžiada si dopravné obmedzenia. Médiá o tom informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Most je v zúfalom stave

Most tvorí hlavný cestný ťah medzi centrom Nitry a mestskou časťou Chrenová, doprava na ňom je mimoriadne frekventovaná. Objednávateľom investície za vyše 2,2 milióna eur je Slovenská správa ciest, ktorá v marci odovzdala stavenisko zhotoviteľovi.

„Podľa zistení firmy Strabag je most v takom zúfalom stave, že vymeniť sa na ňom bude musieť úplne všetko vrátane ložísk. To si vyžiada nadvihnutie mosta, počas ktorého bude potrebné most uzavrieť najmenej na 24 hodín. Rovnako ho na jeden celý deň uzavrú počas jeho opätovného umiestnenia na nové ložiská,“ uviedol Holúbek.

Radnica chce, aby most uzavreli počas víkendových dní, keď je doprava v krajskom meste pokojnejšia. Potom budú nasledovať čiastočné uzávierky, prejazdná zostane vždy jedna strana s dvoma pruhmi.

Termíny uzávierky

Presné termíny celkovej uzávierky zhotoviteľ stavby zatiaľ neoznámil. Samospráva bude ich spresnenie žiadať na najbližšom pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční budúci týždeň.

Momentálne sa konajú rokovania medzi Slovenskou správou ciest, mestom, zhotoviteľom stavby, okresným úradom a dopravným inšpektorátom.

Okrem termínov čiastočnej a úplnej uzávierky majú vyjasniť aj odklonenie dopravy, vyriešiť presun chodcov po moste či určiť, aké dočasné dopravné značky budú rozmiestnené po obchádzkových trasách.

Pripravovaná rekonštrukcia

Univerzitný most je v zlom technickom stave, jeho rekonštrukcia sa pripravuje už niekoľko rokov. Stavebné povolenie bolo vydané v lete 2012, prvé verejné obstarávanie na dodávateľa stavby zrušili, druhé trvalo zhruba dva roky.

Tender bol na rekonštrukciu piatich cestných mostov v Nitrianskom a Trnavskom kraji, víťazná cenová ponuka bola 10 645 529 eur s DPH. Okrem nitrianskeho mosta opraví skupina dodávateľov Strabag PaIS s.r.o., Strabag s.r.o., Inpek Holding a.s. aj mosty v Leviciach, Nových Zámkoch, Slatine a Holíči.





