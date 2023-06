Univerzitná nemocnica Ružinov už môže používať nové heliport, uskutočnil sa prvý let

Univerzitná nemocnica Ružinov otvorila dnes nový heliport.

Slávnostný prvý technický let Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) sa uskutočnil v prítomnosti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Rolanda Schallera, ako aj konateľky ATE, s.r.o. Zuzany Turočekovej.

„Sme radi, že sme mohli pomôcť zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v najväčšej nemocnici na Slovensku. Moderný heliport v ružinovskej nemocnici zabezpečí, že každý pacient, ktorý bude potrebovať akútnu pomoc, tak sa k nej dostane rýchlejšie a efektívnejšie,“ uviedol minister Lengvarský.

Heliport je spojený s komplexom operačných sál a vertikálne je tiež priamo prepojený na činnosť centrálneho príjmu. „Pre prípad krízových situácií je tiež zabezpečený automatickým hasiacim zariadením. Zamestnanci, ktorí budú heliport obsluhovať, sú tak chránení v každej situácii,“ doplnil riaditeľ UNB.

Samotný heliport je proti namŕzaniu zabezpečený vďaka vyhrievaniu plochy. Systém svetelnej signalizácie vie na diaľku ovládať aj pilot vrtuľníka. V prípade akejkoľvek neočakávanej situácie je pripravených 6 700 litrov vody a ďalších 2 300 litrov peny na hasenie.

„Heliport UNB v Ružinove je príkladom toho, ako sa dá čo najefektívnejšie využiť dostupnosť leteckej záchrannej služby a zároveň spĺňa všetky bezpečnostné prvky v letectve. O to viac si prajeme, aby sa v tomto trende pokračovalo aj v prípade iných nemocníc, kde sú pristávacie plochy nevyhovujúce, respektíve spĺňajú iba minimálne požiadavky. V konečnom dôsledku časový benefit prevozu vrtuľníkom pocítia najviac samotní pacienti, u ktorých každá minúta môže rozhodnúť o vývoji ich zdravia či dokonca života,“ povedala Zuzana Turočeková.

Výstavba heliportu v ružinovskej nemocnici začala v roku 2019. Zákazku vo verejnom obstarávaní vyhralo konzorcium slovenských firiem. Stavebné práce boli ukončené v máji roku 2021.

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie dostala nemocnica v lete roku 2021. Nové vedenie UNB sa v tom čase rozhodlo nechať preveriť všetky zmluvy podpísané zo strany bývalého vedenia v rámci interného auditu.

Z výsledkov auditu vyplynula potreba podpisu niekoľkých dodatkov k predmetnej zmluve. Posledný sa podarilo podpísať začiatkom roka 2022.

Zamestnanci, ktorí budú heliport obsluhovať, následne absolvovali bezpečnostné a technické preškolenia a doriešili sa aj ďalšie sprievodné technické projekty, ako napríklad výťahy spájajúce centrálne prijímacie oddelenie s heliportom.

