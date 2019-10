Univerzita Komenského v Bratislave je v prvej stovke medzinárodného rebríčka

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave skončila na 76. mieste v rebríčku The University Impact Ranking 2019, ktorý je zameraný na trvalo udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov (OSN).

V prvom vydaní rebríčka 450 univerzít

V prvej stovke sa nenachádza žiadna iná slovenská ani česká univerzita. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave Lenka Miller.

Prvé vydanie rebríčka zahŕňa 450 univerzít zo 76 krajín z celého sveta, ktoré sú zoradené na základe jedenástich ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja OSN sústredených v troch širokých oblastiach: výskum, dosah a správa. Umiestnenie UK v prvej stovke ovplyvnili štyri z týchto jedenástich ukazovateľov.

Lídrom The University of Auckland

Konkrétne ide o kvalitu vzdelávania mier, spravodlivosť a silnú inštitúciu podporu zdravia a dobrej kvality života a posilňovanie prostriedkov na implementáciu a oživenie globálnych partnerstiev pre trvalo udržateľný rozvoj.





Ako prvá skončila v rebríčku The University of Auckland na Novom Zélande, druhé miesto patrí McMaster University v Kanade a trojicu najlepších v udržateľnom rozvoji uzatvárajú s rovnakým skóre The University of British Columbia v Kanade a The University of Manchester vo Veľkej Británii.





