Univerzita Komenského šesťkrát porušila zákon, rektor Števček odvolal šéfa vedeckého parku

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Pri stavbe Univerzitného vedeckého parku (UVP) v Bratislave za takmer 20 miliónov eur porušila Univerzita Komenského v Bratislave (UK) zákon. Skonštatoval to Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý konal na podnet Nadácie Zastavme korupciu.

Firmy nesúťažili férovo

"Zákazku v súťaži získala firma Váhostav-SK Juraja Širokého, s ktorým mal šéf výberovej komisie a predseda Rady UVP Ján Turňa spoločnú firmu. Rektor UK Marek Števček sa pre podozrenia rozhodol Turňu odvolať z jeho súčasnej funkcie," informovala agentúru SITA riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skončil kontrolu po viac ako dvoch rokoch. "Konštatoval až šesť porušení zákona o verejnom obstarávaní, jedno zásadné mohlo mať vplyv na výsledok súťaže. Nezákonné bolo najmä nevysporiadanie sa s konfliktom záujmov Jána Turňu, ktorý o zákazke spolurozhodoval, hoci vystupoval vo firme spolu s Jurajom Širokým," uviedla Petková a pokračovala, že komisia rozhodujúca o ponukách stavebných firiem uchádzajúcich sa o biznis za 19,8 milióna eur priklepla zákazku Váhostavu-SK ešte vo februári 2014.

“Od začiatku sme tvrdili, že firmy nesúťažili férovo a ÚVO nám dal teraz za pravdu,” konštatovala Petková.

So Širokým mali spoločnú firmu

Výsledky kontroly už dostalo aj vedenie ÚK. Nový rektor univerzity Števček sa rozhodol odvolať šéfa parku Turňu, ktorý končí v máji. Jeho nástupcu chce univerzita hľadať v medzinárodnom výberovom konaní.

"Turňa predsedal aj komisii, ktorá Váhostav-SK vybrala. So Širokým mali istý čas spoločnú firmu. Išlo o Turňovu firmu Slovgen, ktorá robí aj biomedicínsky výskum. Široký, ktorého do firmy Turňa získal ako investora, neskôr svoj podiel výhodne predal Turňovi, a to práve v čase dokončenia výstavby vedeckého parku. Slovgen sídli vo vedeckom parku," zakončila Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

Univerzita Komenského naďalej trvá na tom, že vykonala všetky možné a opodstatnené kroky v súlade s vtedy platnou legislatívou, aby konfliktu záujmov predišla. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček sa aj napriek tomu dohodol s riaditeľom Vedeckého parku UK Jánom Turňom na ukončení spolupráce s cieľom vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o korektnom fungovaní Vedeckého parku UK.

Rektorát víta záujem nadácie

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller, nové vedenie Univerzity Komenského je rozhodnuté podniknúť zásadné kroky k tomu, aby sa v budúcnosti takéto podozrenia neopakovali. Pri ďalších verejných obstarávaniach plánuje proaktívne komunikovať s ÚVO aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zameriavajú na boj proti korupcii.

Rektorát univerzity víta záujem Nadácie Zastavme korupciu, ale zároveň uvádza, že sa v ich tlačovej správe sa vyskytlo niekoľko nejasností.

"Protokol Úradu pre verejné obstarávanie uvádza šesť bodov. Bod jeden protokolu, vylúčenie záujemcu združenie INGSTEEL & VION & PSJ Hydrotranzit, ÚVO po stanovisku UK z protokolu vypustilo a konštatovalo, že vylúčenie tohto združenia bolo v súlade so zákonom a opodstatnené. Univerzita teda v tomto bode nepochybila. Body tri až šesť protokolu podľa ÚVO nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania. V bode dva protokolu ÚVO konštatuje, že UK dostatočne nepreskúmala potenciálny konflikt záujmov a mala sa ním v procese verejného obstarávania zaoberať," ukončila hovorkyňa univerzity Lenka Miller.

