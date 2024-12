Uniknutá nahrávka nemeckýh vojenských predstaviteľov je súčasťou ruskej informačnej vojny, uviedol nemecký minister obrany Pistorius

3.3.2024 (SITA.sk) - Únik rozhovoru nemeckých vojenských predstaviteľov je podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa súčasťou ruskej informačnej vojny proti Západu s cieľom vytvoriť nezhody v Nemecku.

Nahrávku zverejnili v deň Navaľného pohrebu

Ruské štátne médiá v piatok zverejnili nahrávku, v ktorej nemeckí vojenskí predstavitelia hovoria o podpore Ukrajiny vrátane potenciálneho použitia striel dlhého doletu Taurus. Podľa Pistoriusa nie je náhoda, že ju zverejnili v deň pohrebu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.

„Je to súčasť informačnej vojny, ktorú vedie (ruský vodca, pozn. red.) Putin. O tom niet pochýb. Je to hybridný útok zameraný na dezinformácie. Ide o rozdelenie. Ide o podkopanie nášho odhodlania," vyjadril sa Pistorius na brífingu v Berlíne. Zdôraznil pritom, že reagovať na to treba „obzvlášť uvážlivo, ale nie menej rozhodne".

Hranica vojnovej účasti vraj nebude prekročená

Nemecko je v súčasnosti druhý najväčší dodávateľ vojenskej pomoci po Spojených štátoch a tento rok svoju pomoc zintenzívňuje. S dodaním striel Taurus sa však kancelár Olaf Scholz zdráha, pričom poukazuje na riziko priameho zapojenia Nemecka do vojny na Ukrajine. Tieto strely majú dosah do 500 kilometrov a teoreticky by ich mohli použiť proti cieľom na ruskom území.

V spomenutej 38-minútovej nahrávke však dôstojníci diskutujú o teoretickej možnosti použitia rakiet na Ukrajine. Pistorius povedal, že dôstojníci v zázname vždy jasne dávali najavo, že „hranica vojnovej účasti... nebude prekročená".

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 20. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 20. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dávajte si pozor. Vaša nervová sústava je napätá. Nesnažte sa riešiť zložité úlohy. S partnerom sa vyberte niekam medzi ľudí, možno sa vyhnete zbytočným konfliktom.

Býk 21.4. - 21.5.

Zas bude pre vás všetko priveľmi pomalé. Nepodliehajte netrpezlivosti, svoj cieľ dosiahnete včas, aj keď nie bez problémov. Zatiaľ sa venujte nejakej metóde dobrej relaxácie.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Bude sa vám dariť, len nezabudnite na opatrné počínanie s deťmi, partnerom alebo spoločníkom. Vzniknutý konflikt by mohol mať rozsiahle následky.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše návrhy sa dnes stretnú zväčša so súhlasom okolia. Proti bude iba jedna osoba, na ktorú neplatia strohé argumenty, ale za všetkým hľadá hlbší zmysel. Skúste jej ho poskytnúť.













Všetky Horoskopy Piatok 20. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu