Unicef má novú výkonnú riaditeľku

BRATISLAVA 8. januára 2019 (WBN/PR) - Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského výboru pre Unicef sa od 1. decembra 2018 stala Mária Sliacka, ktorá doteraz pôsobila na pozícii výkonnej tajomníčky Platformy mimovládnych rozvojových organizácií.

Zastupovala tu slovenské mimovládne organizácie pri tvorbe strategických rozhodnutí Slovenska o pomoci rozvojovým krajinám, či krajinám zasiahnutých humanitárnou krízou.

Ako humanitárna pracovníčka som pracovala v krajinách postihnutých vojnovými konfliktami. Stretávala som sa s deťmi, ktoré sa báli chodiť do školy, pretože na strechách budov cestou do školy stáli snajperi, namiesto vrátnika ich v škole vítali ozbrojení vojaci a mali presne vymedzené priestory, v ktorých sa majú zdržiavať v prípade streľby.

Učiteľky v škôlkach sa s deťmi počas bombardovania ukrývali v podzemných krytoch a snažili sa ich presvedčiť, že je to iba hra na schovávačku. Je veľmi smutné, keď dieťa počas vyučovania povie – "Pani učiteľka, to nie je hra, to je vojna..." Na celom svete pribúda generácia detí, ktoré vyrastajú vo vojnovom konflikte... Moje zážitky z humanitárnych misií boli silnou motiváciou prijať pozíciu výkonnej riaditeľky v SV pre Unicef. Pevne verím, že na tejto pozícii prispejem k splneniu hlavnej misie UNICEF: Aby deti mali detstvo, v ktorom sú milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom sú schopné naplniť svoj potenciál. A to tak na Slovensku, ako v ktorejkoľvek krajine sveta.

Svoju kariéru začínala ako hotelová manažérka, ale pracovala aj v outdoorovej agentúre a organizovala teambuildingy pre pracovné tímy rôznych korporácií. Zmena nastala, keď sa rozhodla urobiť si pracovnú prestávku. Takmer rok strávila ako dobrovoľníčka v Keni, kde pracovala s deťmi, ktoré si niesli svoje smutné príbehy a niekoľko mesiacov či rokov strávili na ulici alebo v detskom väzení. Po návrate z Kene začala pracovať pre organizáciu Človek v ohrození, kde sa spolupodieľala na poľnohospodárskych projektoch pre školy v Keni a Južnom Sudáne. Koordinovala výstavbu škôl po zemetrasení na Haiti, venovala sa projektom v Afganistane, či Gruzínsku, zameraných primárne na rozvoj podnikateľských zručností ľudí pochádzajúcich z chudobných pomerov. S organizáciou Polish Humanitarian Action viedla misiu na turecko – sýrskych hraniciach, koordinovala zásobovanie chlebom, distribúciu hygienických balíčkov a prevádzku mobilných kliník pre ľudí vo vojnou zasiahnutých oblastiach Sýrie.

Počas spolupráce s ADRA Slovensko bola súčasťou tímu vyslaného na pomoc ľuďom zasiahnutým povodňami v Bosne. Po začatí konfliktu na Ukrajine pôsobila ako programová riaditeľka pre koordináciu humanitárnej pomoci medzinárodnej siete ADRA. Okrem finančnej pomoci, distribúcie jedla či vody, viedla hlavne program zameraný na opravu vojnou poškodených domov na Donbase.

Víziou novej výkonnej riaditeľky SV pre Unicef je zamerať pozornosť na deti v ohrození vo svete aj na Slovensku. Násilie páchané na deťoch sa nevyskytuje len v oblastiach vojnových konfliktov. Deti sa nevedia brániť a sú vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu. Celosvetovo pribúdajú rôzne formy zneužívania detí cez internet. SV pre Unicef bude pracovať na tom, aby deti vyrastali v bezpečí a boli chránené pred neprávosťami.

