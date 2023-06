Únia miest Slovenska spustila nový informačný portál, zobrazuje aktuálnu mieru zaočkovanosti v mestách

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) spustila informačný portál zobrazujúci aktuálnu mieru zaočkovanosti v jednotlivých mestách a obciach. ÚMS to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal Ivan Vanko z kancelárie ÚMS.

Portál vznikol v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, občianskym združením Alvaria a Inštitútom zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR. Obyvateľom aj samosprávam ukáže, koľko ľudí bolo zaočkovaných prvou či druhou dávkou vakcíny v danej obci, meste aj okrese.

Užívateľom zároveň zároveň umožňuje filtrovať jednotlivé obce, mestá alebo okresy podľa miery zaočkovanosti v 10-percentných intervaloch.

Podľa ÚMS bude dostatok prístupných informácií o aktuálnej miere zaočkovanosti dôležitou súčasťou prípravy na tretiu vlnu pandémie koronavírusu. Informačný portál nájde verejnosť na stránke https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

