Únia miest Slovenska nie je podľa Rybníčka proti nikomu a počíta so spoluprácou so ZMOS

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) počíta so spoluprácou so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA primátor Trenčína Richard Rybníček, ktorý chce na nadchádzajúcom sneme kandidovať za prezidenta ÚMS.

"Oživovanie Únie miest Slovenska, ktorá komunikuje problémy miest, nie je zameraná proti nikomu. Chceme, aby bolo počuť hlas našej organizácie a veríme aj v dobrú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré považujeme za prirodzeného partnera v rámci komunikácie, keď ide o budúcnosť samosprávy," podotkol Rybníček. Dodal, že ÚMS je predovšetkým o mestách na Slovensku.

Je to o všetkých mestách

"Nie je to iba o krajských mestách, ale o všetkých mestách. Preto veríme v dobrú spoluprácu so ZMOS a obcami, ktoré považujeme za veľmi pevnú súčasť samosprávy," prízvukoval.

"Naše aktivity nie sú limitované stretnutiami alebo koordináciou s ďalšími inými organizáciami. Pre nás je v prvom rade dôležité to, aby sme sa úspešne dokázali presadzovať práve na úrovni sociálnych partnerov," reagoval na ponúknutú spoluprácu ÚMS hovorca a tajomník rady expertov ZMOS Michal Kaliňák.

"Únia miest nie je sociálnym partnerom. Na Slovensku je veľa takýchto asociácii a so žiadnou nemáme strategickú spoluprácu. Každá z nich má svoje postavenie a svoje aktivity," prízvukoval pre agentúru SITA Kaliňák.

Zodpovednosť za problematiku miest

Snem Únie miest Slovenska bude v piatok 21. júna v Bratislave. Byť prezidentom ÚMS znamená pre Rybníčka prevziať zodpovednosť za problematiku miest a komunikáciu v rámci Únie miest Slovenska. Podľa neho kľúčovým momentom pre samosprávy a mestá je v tejto chvíli vyriešiť dokončenie reformy verejnej správy.

"Znamená to mať do konca roka pripravený dokument, ktorý by mal jasnejšie zadefinovať, ako by v budúcnosti mala byť usporiadaná samospráva, ale aj verejná správa. Zároveň byť pripravený na rokovanie so súčasnou alebo budúcou vládou, aby sa tieto prvky a návrhy verejnej správy dostali aj do nového programového vyhlásenia vlády," konštatoval.

Rybníček privítal záujem miest o spoluprácu a prácu v únii, tiež signály, že ďalšie mestá budú postupne pristupovať. Ku krajským mestám Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trnave, Trenčínu a Prešovu, ktoré sú už v únii, sa 20. júna pridajú aj Košice. Zostane tak už len Žilina, ktorá má podľa neho v pláne pristúpiť v septembri.

Záujem tohto krajského mesta stať sa členom ÚMS potvrdila aj hovorkyňa Žiliny Barbora Zigová. Ak by v únii bolo všetkých osem krajských miest, tak spolu so svojimi súčasnými členmi budú zastupovať približne 1,8 milióna obyvateľov.

Nový predseda ZMOS

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky.

Hlavné ciele ÚMS sú obhajoba práv a záujmov miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, prezentovanie významu miest ako centier regiónov a presadzovanie finančnej, inštitucionálnej, daňovej suverenity miest.

Združenie miest a obcí Slovenska je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje vyše 96 percent všetkých miest a obcí v Slovenskej republike. Združenie založili zástupcovia 176 miest a obcí na ustanovujúcom sneme v Žiline 21. marca 1990.

Predsedom združenia sa na 30. sneme ZMOS, ktorý sa konal 22. a 23. mája 2019 v Bratislave, stal na nasledujúce štyri roky primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Viaceré mestá nedávno oznámili vystúpenie zo združenia.

