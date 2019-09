Únia miest Slovenska má nového prezidenta, jediným kandidátom bol primátor Rybníček

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) - Prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS) sa stal primátor Trenčína Richard Rybníček. Rozhodli tak členovia na 30. sneme ÚMS, ktorý sa koná v piatok v Bratislave. Rybníček bol zároveň jediným kandidátom.

"Som pripravený mať energiu a silu naštartovať procesy, dokončiť reformu verejnej správy. Potrebujeme byť silným partnerom vláde, to, čo vidíme my, nevidia oni, to, čo zažívame my, oni nepoznajú. Len spoločne dokážeme presadiť hodnoty, ktoré sú správne pre mesto," uviedol v príhovore a dodal, že potrebujú viac peňazí či kompetencií.

Okrem volieb orgánov snem sa v piatok venuje aj novelizácii Stanov ÚMS či stanoveniu priorít ÚMS a strategických cieľov pre roky 2019 až 2020.

Posolstvom je aj reforma verejnej správy

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky.

Hlavným posolstvom Únie miest Slovenska od jej vzniku je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska.

Za ciele si únia vytýčila obhajobu práv a záujmov miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, prezentovanie významu miest ako centier regiónov ako aj presadzovanie finančnej, inštitucionálnej, daňovej suverenity miest.

Viaceré mestá z únie vystúpili

Únia miest Slovenska združuje 38 slovenských miest, v ktorých žije viac ako 1,7 milióna obyvateľov. Do ÚMS sa už pridali krajské mestá Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín, Prešov a od štvrtka aj Košice. Žilina sa takisto chystá pripojiť k týmto mestám.

Ako na sneme avizovali, malo by sa tak stať v septembri. Ak by v únii bolo všetkých osem krajských miest, tak spolu so svojimi súčasnými členmi budú zastupovať približne 1,8 milióna obyvateľov.

Viaceré mestá nedávno pre nespokojnosť oznámili vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), niektoré z nich práve preto pristúpili do ÚMS.

