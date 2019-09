Únia miest Slovenska bude združovať všetky krajské mestá, posledná sa pridala Žilina

18.9.2019 (Webnoviny.sk) - Mesto Žilina bude popri členstve v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) aj členom Únie miest Slovenska. Rozhodli o tom na utorkovom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.

Žilina bola posledným krajským mestom, ktoré doteraz v Únii miest Slovenska chýbalo. V tomto roku postupne obnovili svoje členstvo Banská Bystrica, Nitra, Košice a Trenčín.

Agenda väčších miest sa neriešila

"Cítim, že pre Žilinu je momentálne dôležitejšie členstvo v Únii miest Slovenska, ale nechcem zatvárať dvere ani pred ZMOS-om, pretože aj tam je vidieť určitý pohyb," povedal. Žilinský primátor so svojím návrhom našiel podporu aj medzi poslancami.

"Vítam úmysel nášho mesta vstúpiť do Únie miest Slovenska. Treba si uvedomiť, že v ZMOS-e je len 140 miest a mestá majú úplne iné problémy ako obce. Je veľmi dobré komunikovať na tejto čisto mestskej platforme aj smerom k vláde. Naše mesto by malo aktívne vstupovať do aktuálnych diskusií o novom prerozdelení kompetencií. Keď už vstupujeme do tohto združenia, buďme aktívnym členom a komunikujme o problémoch, ktoré nás trápia," zdôraznila poslankyňa Miriam Šuteková.

Každoročný členský príspevok

Členstvo v Únii miest Slovenska je spojené s povinnosťou úhrady každoročného členského príspevku vo výške 0,13 eura na obyvateľa. Predpokladaná výška ročného členského bude podľa aktuálneho počtu obyvateľov Žiliny 10 780 eur.

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené v roku 1994 a jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. V súčasnosti má 38 členov a po vstupe Žiliny v nej budú zastúpené všetky krajské mestá na Slovensku.





