Únia miest podáva vláde návrh riešenia energeticko-klimatickej krízy a žiada prechod k obnoviteľným zdrojom

Únia miest Slovenska (ÚMS) s expertným partnerom Budovy pre budúcnosť podávajú vláde SR návrh riešenia, ako spoločne a strategicky riešiť aktuálnu energetickú a klimatickú krízu.

Energetická kríza nárastom cien za energie má vplyv na bezpečnosť a zdravie obyvateľov v mestách.

Riešenie oboch kríz si vyžaduje okamžité riešenie. ÚMS rozhodnutie vlády o zastropovaní cien elektriny a plynu pre samosprávy víta.

„Upozorňujeme však, že túto pomoc, vzhľadom na nastavené podmienky, mnoho miest nebude môcť využiť. Mestá aj napriek tomu pocítia nárast cien energií až v desiatkach percent. Preto sa potrebujú zamerať na jediné trvalé riešenia, a tým sú úspory energie a prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. Za kľúčové považujeme realizovať maximum týchto opatrení pred ďalšou vykurovacou sezónou 2023/2024,“ uviedla Piršelová.

Ak majú samosprávy aj naďalej poskytovať služby svojím obyvateľom, ako je prevádzka materských a základných škôl, či poskytovanie sociálnych služieb, kultúry a športu, je potrebné, aby štát odstránil bariéry a upravil podmienky, ktoré sťažujú samosprávam riešiť aktuálne problémy strategicky.

ÚMS odporúča vláde SR zamerať sa aj na opatrenia, ako zriadiť investičnú podporu rýchlych opatrení pre účely zníženia spotreby energie vo verejných budovách a podporu prípravy komplexných projektov obnovy verejných budov, zabezpečiť zákonnú povinnosť dodávateľov energií a iných služieb sieťových odvetví poskytovať samosprávam dáta o ich spotrebe v zrozumiteľne spracovateľnej forme na požiadanie a v stanovenej lehote bez poplatku a pripraviť podklady k zelenému verejnému obstarávaniu aj pre projekty úspor energie.

V rámci systémových opatrení Únia apeluje na zvýšenie vlastných zdrojov samospráv, aby boli schopné realizovať investície nezávisle od dostupnosti nestabilných zdrojov Európskej únie.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

