Ukrajinský veľvyslanec sa prihovoril za Poľsko. EÚ vyzval, aby uvoľnila eurofondy pre túto ústretovú krajinu

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Andrij Deščycja povedal, že jeho národ je vďačný za ústretovosť, ktorú Poliaci poskytli miliónom ukrajinských utečencov. Dúfa však, že Európska únia čoskoro uvoľní Poľsku miliardy eur, aby na túto pomoc nedoplácal poľský ľud.

Deščycja uviedol, že hoci sa v doterajšom priebehu invázie nevyskytlo v Poľsku spoločenské napätie, obáva sa, že by sa v budúcnosti mohlo objaviť vzhľadom na veľký rozsah poľskej pomoci Ukrajine.

Pomoc Ukrajincom na úteku

Poľská vláda poskytla Ukrajincom bezplatnú lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ďalšie sociálne služby, pričom viac ako 80 % z nich je ubytovaných v súkromných poľských domoch.

Deščycja poznamenal, že Rusko sa na internete snaží šíriť dezinformácie, že s Ukrajincami sa zaobchádza lepšie ako so samotnými Poliakmi, a obáva, že by to neskôr mohlo vyvolať problémy.

„Mám obavy, pretože neviem, kde sú hranice tejto pohostinnosti Poliakov,“ povedal v piatok v rozhovore pre agentúru AP. „Je to vrelé a zdravé privítanie. Ale ako dlho to takto môže trvať? Je to pochopiteľné pre mňa a pochopiteľné aj pre mojich krajanov. Chápu, že existujú určité limity,“ dodal veľvyslanec.

Spory by mali ísť bokom

Podľa Deščycju by bolo riešením, keby Európska únia uvoľnila Poľsku miliardy eur z balíka na obnovu po pandémii koronavírusu. Predišlo by sa tým podľa neho frustrácii ukrajinských utečencov, ktorí by z Poľska mohli zamieriť do iných krajín EÚ.

V súvislosti s Poľskom je momentálne uplatňovaný mechanizmus vyplácania finančných prostriedkov EÚ, ktorý je podmienený dodržiavaním právneho štátu. Dovedna 36 miliárd eur vyčlenených pre Poľsko je zablokovaných pre spor s EÚ týkajúci sa súdnictva v Poľsku.

Rusko vyhlásilo, že v piatok dobylo juhoukrajinské mesto Mariupoľ na pobreží Azovského mora, čo by bolo dosiaľ najväčšie víťazstvo Moskvy vo vojne na Ukrajine. Udialo sa tak po takmer trojmesačnom obliehaní, ktoré zmenilo strategické prístavné mesto na ruiny, v ktorých by sa podľa odhadov mohlo nachádzať až 20-tisíc mŕtvych civilistov.





Ukrajina zatiaľ nepotvrdila správy z Ruska. Ako v piatok uviedol hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov, ruský minister obrany Sergej Šojgu informoval prezidenta Vladimira Putina o „úplnom oslobodení“ mariupoľskej oceliarne Azovstaľ, poslednej bašty ukrajinského odporu, i mesta ako celku. Šojgu paradoxne prišiel s rovnakými informáciami k Putinovi už pred mesiacom.





Ruské jednotky dokončili odpratávanie trosiek zničeného mariupoľského divadla a zatajili tak skutočný počet obetí. Na Telegrame to uviedol poradca mariupoľského starostu Petro Andriuščenko. „Teraz sa už nikdy nedozvieme, koľko civilistov tam bolo skutočne zabitých,“ povedal.

Mariupoľ sa stal symbolom devastácie spôsobenej ruskými silami a odporu Ukrajiny. Pri útoku na divadlo zo 16. marca zahynulo podľa vyšetrovania agentúry AP približne 600 ľudí, no mnohí preživší uvádzajú ešte vyšší počet mŕtvych.





Podľa viacerých zahraničných pozorovateľov bol útok na divadlo cielený, čo by znamenalo, že to bol vojnový zločin. Pred budovou bolo navyše v ruštine napísané slovo „deti“.





Ruský rockový hudobník Jurij Ševčuk čelí obvineniu z diskreditácie armády za výroky na stredajšom koncerte. Obvinenia voči spevákovi skupiny DDT vo štvrtok podali na správnom súde. Hrozí mu pokuta až 50-tisíc rubľov (asi 426 eur).

Americký prezident Joe Biden v sobotu podpísal legislatívu o balíku pomoci Ukrajine vo výške 40 miliárd dolárov. Učinil tak za neobvyklých okolností, keďže je uprostred cesty do Ázie.





V rámci novej legislatívy dostane Ukrajina vojenskú pomoc vo výške 20 miliárd dolárov, čím sa zabezpečia stále dodávky pokročilých zbraní, ktoré boli použité na otupenie postupu Ruska.





Ďalších osem miliárd dolárov pôjde na všeobecnú ekonomickú podporu, päť miliárd dolárov poputuje na riešenie globálneho nedostatku potravín, ktorý by mohol vyplynúť z kolapsu ukrajinského poľnohospodárstva, a viac ako miliarda dolárov na pomoc utečencom.

