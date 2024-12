Ukrajinská Odesa zostala bez elektriny, na stanici vysokého napätia došlo k technologickej havárii výrazného rozsahu

Ukrajina núdzovo zastavila dodávky elektriny v meste Odesa po „technologickej havárii“ na stanici vysokého napätia, ktorú nedávno poškodili ruské útoky.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ na komunikačnej platforme Telegram napísal: „Situácia je zložitá, rozsah havárie je výrazný, nie je možné rýchlo obnoviť dodávky elektriny“.

Predseda vlády dodal, že sa pracuje na oživení „kritickej infraštruktúry“ hlavne preto, že na Ukrajine je vlna studeného počasia, čo znamená, že vykurovanie je nevyhnutné.

Do oblasti prepravia generátory a do Odesy presunú aj plynovú turbínu, ktorú Ukrajina dostala od USA. Informuje o tom web The Guardian.

Ukrajina a Rusko si vymenili desiatky zajatcov, sú medzi nimi aj vojaci, partizáni a ostreľovači





Rusko a Ukrajina si vymenili desiatky zajatcov. Potvrdili to v sobotu obe strany. Poradca ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na komunikačnej platforme Telegram napísal, že prepustených bolo 116 ukrajinských zajatcov.





Dodal, že sú medzi nimi aj vojaci, ktorých zajali počas obsadenia Mariupoľa, a tiež partizáni z Chersonskej oblasti a ostreľovači zajatí počas prebiehajúcich bojov o mesto Bachmut.





Predstavitelia ruského ministerstva obrany oznámili, že z ukrajinského zajatia sa vrátilo 63 ruských vojakov. Podľa Moskvy sú medzi nimi aj zajatci špeciálnej kategórie, ktorých prepustenie zabezpečili rokovania sprostredkované Spojenými arabskými emirátmi.





Sobotňajšie vyhlásenie ruského rezortu obrany však neobsahovalo podrobnejšie informácie o prepustených zajatcoch špeciálnej kategórie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu