Ukrajinská armáda podnikla úspešnú protiofenzívu neďaleko Kryvého Rihu

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily podnikli úspešný protiútok južne od Kryvého Rihu. Informuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na tamojšieho najvyššieho vojenského predstaviteľa Oleksandra Vilkula.

„Bolo zlikvidovaných 63 útočníkov a 19 kusov nepriateľskej techniky, vrátane moderných tankov T-72, viacnásobného odpaľovacieho raketového systému Grad, delostrelectva, vrtuľníkov a jedného lietadla SU-35," uviedol Vilkul.

Povedal, že vnútorne vysídlené osoby z oblastí okupovaných Ruskom alebo napadnutých oblastí naďalej prichádzajú do Kryvého Rihu. „Do mesta naďalej prichádzajú utečenci. V meste je už viac ako 45-tisíc oficiálne registrovaných utečencov, v skutočnosti je to však viac ako 60-tisíc," povedal Vilkul.





Rusko považuje „oslobodenie“ Donbasu na východe Ukrajiny na svoju „bezpodmienečnú prioritu“. Ako referuje spravodajský web BBC, povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ten pri obrane ruskej vojenskej operácie, ktorá trvá viac ako tri mesiace, opäť povedal, že jej cieľom je „demilitarizácia“ Ukrajiny a Rusko bojuje proti „neonacistickému režimu“. Zároveň poprel špekulácie, že ruský prezident Vladimir Putin je chorý.





Zastavenie Ruska je podľa poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka spoločnou misiou všetkých civilizovaných krajín.





Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že ruskí agenti presadzujú naratív, v ktorom poukazujú na to, že svet venuje viac pozornosti Ukrajine ako Afrike alebo Východu. Vojna na Ukrajine však podľa Podoľaka nie je lokálny konflikt, ale je „otázkou, aký bude svet zajtra“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Umožnenie výhry Ruska by „otvorilo Pandorinu skrinku a posunulo ľudstvo do temných vekov“, povedal tiež Podoľak. „Akýkoľvek autokrat by bol schopný vyvolať územné konflikty, zmocniť sa krajín a vyhladiť národy. Zastaviť Rusko je poslaním všetkých civilizovaných krajín. Čas je, ale mali by sme sa poponáhľať,“ dodal.





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po nedeľňajšej návšteve Charkovskej oblasti na východe krajiny prepustil regionálneho šéfa bezpečnosti. Ako referuje spravodajský web CNN, šéf Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) v Charkovskej oblasti podľa Zelenského „nepracoval na ochrane mesta pred prvými dňami totálnej invázie a myslel len na seba“.





