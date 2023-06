Ukrajinci sa nemienia vzdať územia pre dosiahnutie mieru, opačný názor má iba desatina opýtaných

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Až 82 percent Ukrajincov je presvedčených, že Ukrajina by sa vo vojne s Ruskom nemala vzdať žiadneho územia za účelom dosiahnutia mieru. Vyplýva to z nedávneho prieskumu, ktorý uskutočnil Kyjevský medzinárodný sociologický inštitút.

Podľa spomenutého prieskumu si iba 10 % opýtaných Ukrajincov myslí, že Ukrajina by sa mohla vzdať niektorých oblastí, aby dosiahla mier a zachovala si nezávislosť.

Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak cez víkend vyhlásil, že ukrajinská vláda nebude súhlasiť so žiadnou mierovou dohodou, ktorej súčasťou by malo byť vzdanie sa akéhokoľvek ukrajinského územia.





Povedal, že takéto ústupky by viedli k tomu, že Moskva by z dlhodobého hľadiska začala ešte väčšiu a krvavejšiu ofenzívu proti Ukrajine.

Poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že nevidí možnosť toho, aby susedná Ukrajina akceptovala nejaké mierové podmienky diktované Moskvou alebo že by súhlasila s odovzdaním nejakého svojho územia Rusku.





Duda to povedal v utorok počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose. „Púha snaha o pomstu a opätovné získanie toho, čo je ich, je taká mocná, že neverím, že by mohli súhlasiť s mierovými podmienkami, ktoré by viedli k tomu, že by Rusi získali kilometre ukrajinskej zeme,“ povedal Duda.

Poľský prezident konštatoval, že Rusi zničili takú veľkú časť Ukrajiny a Ukrajinci preliali toľko krvi pri obrane svojej krajiny, že ktorýkoľvek politik na Ukrajine, ktorý by naznačil ústupok ruským požiadavkám, „by jednoducho skončil“.





Duda dodal, že každý politik na Západe, ktorý verí, že môže presvedčiť Kyjiv, aby akceptoval podmienky Moskvy, „sa hlboko mýli“. Poľsko Ukrajinu v jej boji proti Rusku podporuje politickými aj vojenskými prostriedkami a prijalo viac ako 3 milióny utečencov.





Nemecko odmietlo tvrdenia, že porušuje sľub poskytnúť Poľsku tanky nahrádzajúce tie, ktoré Varšava dodala Ukrajine.





Poľský prezident Andrzej Duda pre vysielateľa Welt povedal, že je sklamaný z toho, že Berlín nesplnil svoj sľub o dodávke tankov Leopard Poľsku.





Nemecká ministerka zahraničia, ktorá v utorok v Berlíne diskutovala s jej poľským rezortným kolegom Zbigniewom Rauom, povedala, že o otázke diskutujú, aby sa predišlo nepochopeniu. Nemecko podľa jej slov nemôže dodávať ťažké zbrane „stlačením tlačidla“, keďže je potrebné zvážiť množstvo otázok, v neposlednom rade aj to, aké zbrane sú skutočne k dispozícii. Rau sa vyjadril, že jeho krajina ľutuje, že situácia týkajúca sa dodávok zbraní na Ukrajinu „nie je taká dynamická“, ako sa očakávalo, ale uznal, že „diabol sa skrýva v detailoch“ tejto záležitosti.





Poľsko dalo Ukrajine tanky T-72 s očakávaním, že NATO, USA a Nemecko túto medzeru vyplnia. Nemecko súhlasilo s niekoľkými podobnými výmenami so spojeneckými krajinami, ako je Slovinsko a Česká republika, ktoré posielajú staršie tanky na Ukrajinu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

