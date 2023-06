Ukrajinci hlasujú v komunálnych voľbách, ktoré sú testom podpory prezidenta Zelenského

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia Ukrajiny v nedeľu hlasujú v komunálnych voľbách, ktoré sa považujú za test prezidenta Volodymyra Zelenského. V apríli 2019. Zelenskij zvíťazil v prezidentských voľbách so sľubmi, že ukončí boje s proruskými separatistami, vykorení korupciu a podporí oslabujúcu ekonomiku.

Popularita prezidenta klesá

Avšak popularita prezidenta klesá, keďže životná úroveň na Ukrajine sa naďalej znižuje, korupcia pretrváva a medzinárodná snaha o urovnanie konfliktu na východe krajiny neviedla k hmatateľnému pokroku.

Podľa prieskumov sa kandidátom Zelenského strany v boji o posty starostov a miesta v obecných samosprávach nebude dariť.

Pred voľbami prezidentovu stranu Sluha ľudu podporovalo iba 16 percent respondentov, pričom počas parlamentných volieb v júli 2019 to bolo 43 percent.

Západ a východ si rozdelia

Očakáva sa, že strany bývalého prezidenta Petra Porošenka a expremiérky Julie Tymošenkovej získajú väčšinu miest starostov a obsadia väčšinu miestnych zastupiteľstiev na západe krajiny.

Proruská strana Opozičná platforma – Za život pravdepodobne dosiahne dobré výsledky na východe a juhu Ukrajiny.

