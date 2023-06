Ukrajinci by mohli získať Cherson naspäť bez veľkého boja, tvrdí Clarke

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily by mohli opäť získať mesto Cherson na juhu krajiny jednoducho vytvorením hrozby, že obkľúčia 20-tisíc ruských vojakov, ktorí sú v regióne.

Pre televíziu Sky News to povedal bývalý generálny riaditeľ britského Spojeného kráľovského vojenského inštitútu (RUSI) profesor Michael Clarke. Ukrajinská protiofenzíva napreduje „dosť rýchlo" a je to „veľká ofenzíva" od oblasti juhozápadne od Chersonu po dedinu Velyka Kostromka.

„Predpokladám, že v skutočnosti chcú obkľúčiť zhruba 20-tisíc ruských vojakov, ktorí sú západne od rieky Dnipro," povedal vojenský analytik profesor Clarke. „Ak dokážu vytvoriť hrozbu obkľúčenia, potom sa Rusi budú musieť stiahnuť," dodal.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz