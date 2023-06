Ukrajina na obnovu krajiny dostane 60 miliárd dolárov, takmer 500 spoločností podpísalo podnikateľskú dohodu

23.6.2023 (SITA.sk) - Účastníci konferencie o obnove Ukrajiny, ktorá sa konala v stredu a vo štvrtok v Londýne, sa spoločne dohodli na poskytnutí ďalších 60 miliárd dolárov na potreby obnovy a rekonštrukcie krajiny. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie z konferencie.

Platforma darcov

Táto suma okrem iného zahŕňa prostriedky z viacročného nástroja Európskej únie vo výške až 50 miliárd eur, 1,3 miliardy dolárov, ktoré prisľúbili Spojené štáty a tri miliardy dolárov vo forme úverových záruk od Spojeného kráľovstva.

„Multiagentúrna koordinačná platforma darcov pre Ukrajinu bude naďalej podporovať zosúladenie záväzkov darcov s prioritami a reformami v oblasti včasnej obnovy,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Ukrajinská podnikateľská dohoda

Okrem toho tiež takmer 500 spoločností zo 42 krajín a 21 hospodárskych odvetví podpísalo Ukrajinskú podnikateľskú dohodu, ktorou sa zaviazali podporiť obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny.

„Podniky z celého sveta sa dohodli, že budú spolupracovať s Ukrajinou, aby pomohli využiť jej obrovský potenciál v prioritných odvetviach vrátane energetiky, technológií, infraštruktúry a financií, a že využijú svoje odborné znalosti pri rozvoji ukrajinského súkromného sektora,“ konštatuje ďalej vyhlásenie.

