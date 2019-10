Ukrajina bude pokračovať v reformách, vyhlásil Hrojsman a vyjadril sa aj k prezidentským voľbám

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Prvé kolo prezidentských volieb na Ukrajine bolo v súlade s demokratickými princípmi, a také bude aj druhé kolo. V ňom si 45-miliónový ľud veľkej európskej krajiny vyberie svojho prezidenta.

V utorok to na návšteve Bratislavy povedal ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman na margo nedeľňajšieho druhého kola volieb prezidenta.

Hlavou štátu sa stane buď súčasný prezident Petro Porošenko alebo komik a herec Volodymyr Zelenskyj, pričom prieskumy favorizujú herca, ktorý sa sám označuje za antisystémového kandidáta.

„Z pohľadu stability robím ja ako premiér krajiny všetko, čo mám v kompetenciách, aby som zabezpečil stabilitu, rozvoj, pokračovanie v reformách a ekonomickom raste. Budem to robiť aj naďalej. Nie je to jednoduché, je veľa výziev, ale iná cesta ako hlboká integrácia do EÚ cez realizáciu reforiem systému nie je,“ povedal Hrojsman v utorok po stretnutí so svojím slovenským partnerom Petrom Pellegrinim. Ukrajina je poloprezidentská republika. Prezident je volený priamo na päť rokov.

