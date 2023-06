Uhrík: Kotlebovci a skupina okolo Tarabu by si mali vstúpiť do svedomia

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a skupina okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu by si mali vstúpiť do svedomia a veľmi dobre si rozmyslieť, na koho stranu sa postavia. Či na stranu Igora Matoviča (OĽaNO), alebo ľudí, ktorí si želajú predčasné voľby. Na tlačovej besede to v utorok vyhlásil predseda hnutia Republika Milan Uhrík.

Mohla padnúť vláda

Parlament v utorok totiž posnul do druhého čítania návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa aj hlasmi poslancov ĽSNS a skupiny okolo poslanca Tarabu. Podľa Uhríka by si mali opozičné strany rozmyslieť, či návrh podporia aj v druhom a treťom čítaní.

„Keby tento návrh neprešiel, mohla padnúť vláda,“ povedal Uhrík. Návrh však parlament posunul do ďalšieho legislatívneho procesu, pretože časť opozície sa podľa šéfa Republiky boji predčasných volieb.

Obvinenie je politicky motivované





Uhrík sa v utorok zastal svojho poslanca Miroslava Suju, ktorý je, ako uviedol Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), obvinený zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Malo ísť o predaj nepotrebnej techniky v Regionálnej správe ciest v Banskej Bystrici.

Podľa Uhríka obvinenie je politicky motivované a súvisí s tým, že poslanec ohlásil kandidatúru na post banskobystrického župana. Dodal, že ide o päťročnú záležitosť a už dvakrát ju polícia vyšetrovala a prípad stopla.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil poslanca Suju a asistentku europoslanca Uhríka

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil dve osoby v súvislosti s predajom hnuteľného majetku Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Informovala o tom polícia vo svojom profile na sociálnej sieti.





Podľa medializovaných informácií ide o nezaradeného poslanca Národnej rady SR z hnutia Republika Miroslava Suju a Ivanu Slivkovú, asistentku europoslanca Milana Uhríka.





Obvinení sú z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe majetku.

