UEFA schválila nový model Ligy národov, Slováci sa po zmene udržali v B-divízii

Rozhodlo o tom vedenie Európskej futbalovej únie (UEFA) na svojom zasadnutí v slovinskej Ľubľane. Informuje o tom oficiálny web UEFA.

Elitná divízia so 16 členmi

Slováci mali pôvodne zostúpiť do C-divízie, keďže v predchádzajúcom ročníku LN skončili v 1. skupine za Ukrajinou a Českom na poslednom treťom mieste, no rozširovanie počtu účastníkov jednotlivých divízií má za následok zotrvanie Slovákov v "druhej lige".

Elitná A-divízia bude mať po novom až 16 členov, pôvodne v nej hralo 12 národných tímov. To isté platí aj o B-divízii. V C-divízii stúpne počet účastníkov z 15 na 16 a D-divízia bude mať namiesto 16 iba sedem tímov.

Viac súťažných duelov

UEFA jednotlivé národné výbery rozdelila do divízií na základe konečného rebríčka premiérového ročníka, ktorý sa konal od septembra 2018 do júna 2019. Prerozdelenie výberov a zvýšenie počtu účastníkov jednotlivých divízií prinesie viac súťažných duelov a menej prípravných zápasov pre futbalové reprezentácie.

Žreb novej edície LN sa uskutoční 3. marca 2020 v holandskom Amsterdame počas Kongresu UEFA. Nasledujúci ročník LN sa začne v septembri 2020 a vyvrcholí finálovým turnajom v júni 2021.

UEFA v utorok tiež schválila dejiská mládežníckych kontientálnych šampionát na nasledujúce roky, pridelila tiež Petrohradu, Mníchovu a Londýnu organizáciu finále Ligy majstrov v rokoch 2021 až 2023. V súvislosti so systémom VAR rozhodla o jeho zavedení v Európskej lige 2019/2020 už od začiatku vyraďovacej časti.

Nová súťaž Európska konferenčná liga

UEFA sa rozhodla od roku 2021 organizovať na klubovej úrovni aj tretiu súťaž po Lige majstrov a Európskej lige, jej názov bude Európska konferenčná liga a hrať sa bude rovnako ako Európska liga počas štvrtkov. Témou rokovaní boli aj postupy pri otrase mozgu hráčov, rovnováha vyťaženia hráčov v kluboch jednotlivých súťaží, upravovali sa postupy pri žreboch a debata neobišla ani boj proti korupcii či televíznemu pirátstvu.

Zaujímavým rozhodnutím UEFA je aj to, že pri príležitosti 60. výročia konania prvých majstrovstiev Európy sa zapojí do výsadby až 600-tisíc stromov v dvanástich hostiteľských mestách budúcoročných ME.

Divízie Ligy národov A-divízia: Portugalsko, Holandsko, Anglicko, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Švédsko, Chorvátsko, Poľsko, Nemecko, Island B-divízia: Rusko, Rakúsko, Wales, Česko, Škótsko, Nórsko, Srbsko, Fínsko, SLOVENSKO, Turecko, Írsko, Severné Írsko, Bulharsko, Izrael, Maďarsko, Rumunsko C-divízia: Grécko, Albánsko, Čierna Hora, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Kosovo, Bielorusko, Cyprus, Estónsko, Slovinsko, Litva, Luxembursko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Moldavsko D-divízia: Gibraltár, Faerské ostrovy, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Andorra, Malta, San Maríno





