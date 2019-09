UEFA chystá tretiu súťaž, v „Európskej lige 2“ majú šancu hrať aj kluby zo Slovenska

DUBLIN 3. decembra (WebNoviny.sk) - Pri príležitosti žrebu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2020 členovia výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA) v írskom Dubline diskutovali aj o tretej kontinentálnej pohárovej súťaži a napokon schválili jej spustenie od roku 2021.

V hierarchii súťaží bude vystupovať na treťom mieste za Ligou majstrov a Európskou ligou. Bude to šanca preniknúť do futbalovej Európy aj pre kluby z menších krajín vrátane Slovenska.

Pohár číslo tri zatiaľ vystupuje pod pracovným názvom Európska liga 2. Ako odznelo už na nedávnom stretnutí prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina s Talianom Andreom Agnellim, predsedom vplyvnej Asociácie európskych klubov, vrátane predkôl by v novej európskej klubovej súťaži malo účinkovať 96 tímov, v hlavnej fáze by sa predstavilo 32 mužstiev.

Zredukuje sa počet tímov v Európskej lige

Rovnako na 32 tímov by sa mal zredukovať aj počet účastníkov skupinovej fázy v Európskej lige, v ktorej momentálne účinkuje až 48 mužstiev.

Ako to bude vyzerať v praxi? Tímy v skupinovej fáze novej európskej súťaže budú rozdelené do ôsmich štvorčlenných skupín, z ktorých automaticky ďalej postúpia iba víťazi.

Po skončení skupinovej časti bude nasledovať tzv. vyraďovacie kolo medzi mužstvami na druhých priečkach a tímami, ktoré sa umiestnili na tretích pozíciách v skupinách Európskej ligy. Z tohto vyraďovacieho kola vzíde osmička zostávajúcich účastníkov osemfinále Európskej ligy 2.

Za účasť v skupine 10 miliónov eur

Podobným spôsobom sa bude po novom hrať aj v doterajšej Európskej lige. Mužstvá, ktoré v Lige majstrov skončia v skupinách tretie, si takto zmerajú sily s tímami na 2. priečkach v skupinách Európskej ligy.

"Nová klubová súťaž spraví z UEFA ešte súťaživejšiu organizáciu ako doteraz. Pribudne viac zápasov pre väčší počet klubov, ktoré budú môcť reprezentovať svoje materské zväzy v skupinových fázach," poznamenal prezident UEFA Čeferin.

Zápasy nového európskeho pohára by sa mali hrať vo štvrtok, a to o 17.00, 19.00 a 21.00 h. UEFA plánuje medzi účastníkov prerozdeliť približne 700 miliónov eur za sezónu. Iba za účasť v skupine by každé mužstvo zinkasovalo 10 miliónov eur.

Veľký biznis pre UEFA

Európska liga 2 taktiež bude veľký biznis aj pre UEFA, ktorá zarobí na predaji televíznych práv. Na druhej strane, súťaž bude predstavovať príležitosť pre rozvoj klubov z menších európskych futbalových krajín, ktoré sa nedostanú do Ligy majstrov a Európskej ligy, čo sa pomerne často týka aj slovenských klubov.

UEFA počíta s tým, že v skupinovej fáze všetkých troch pohárov by malo mať každoročne zastúpenie dovedna aspoň 34 z 55 členských krajín.

Tri poháre sa v Európe hrali aj v rokoch 1960 až 1999, keď existoval Pohár víťazov pohárov. V roku 1969 sa víťazom spomenutej súťaže stal slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava, ktorý si v bazilejskom finále poradil s FC Barcelona (3:2).

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

