Udrží si Hrebienok prvenstvo? Vo Vysokých Tatrách budú spočítavať turistov a očakávajú sa zaujímavé čísla

Do terénu vyrazili zamestnanci Správy TANAPu už o 5:00. Monitorovať návštevnosť budú na takmer štyridsiatich miestach vo viac ako päťdesiatich smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no tiež na vrcholoch Kriváňa a Rysov. V teréne budú do 19:00.