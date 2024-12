Učiteľom Slovenska sa stal Rastislav Očenáš zo ZŠ na Sliači, jedna cena sa udeľovala prvýkrát (foto)

Učiteľom Slovenska sa stal Rastislav Očenáš, ktorý učí slovenčinu, matematiku a informatiku na Základnej školy na Sliači. Ide o druhého muža, ktorý získal toto ocenenie.

Udelená bola aj Cena verejnosti, získala ju učiteľka geografie a biológie na druhom stupni Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej Ivica Dafčíková. Získala hlasy bezmála 5 400 hlasujúcich, z celkového počtu viac ako 17 500.

Odovzdaná bola i Cena Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, a to po prvýkrát. Ako uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha, cieľom tejto ceny je oceňovať výnimočné výkony v oblasti podpory a posilňovania európskych hodnôt, ktoré sa zakladajú na ľudských právach, rovnosti, slobode, dôstojnosti, ale i demokracii a právnom štáte. Jej laureátkou sa stala učiteľka hudobnej výchovy Oľga Bystrianska zo ZŠ s MŠ A. Vagača v Detve.

Pod záštitou prezidentky

Ocenenia boli odovzdávané na slávnostnom galavečere v Moyzesovej sieni v Bratislave. V tlačovej správe o tom informovala Regina Ulejová z SKPR Strategies.





Galavečer organizovali mimovládna nezisková organizácia CEEV Živica a Komenského inštitút. Záštitu nad ocenením prevzala prezidentka Zuzana Čaputová a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ide o licencovaný slovenský variant medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize.





„Kvalitné a inšpiratívne učiteľky a učitelia sú pokladom každej spoločnosti, je však dôležité, aby sme ich ako spoločnosť dokázali dostatočne oceniť. Práve to je esenciou ocenenia Učiteľ Slovenska,“ vraví Zuzana Labašová z Komenského inštitútu CEEV Živica, ktorý je organizátorom ocenenia Učiteľ Slovenska.

Pri učení vždy hľadá zmysel

V aktuálnom ročníku bodovali učitelia, ktorí dokážu nielen odovzdávať vedomosti, ale aj viesť deti k tomu, aby mali otvorenú myseľ.





„Rád deti provokujem úlohami, ktoré ich navedú k rozmýšľaniu o ich meste, ľuďoch, ktorí v ňom žijú, problémoch, ktoré sa ich osobne týkajú, i?riešeniach, na ktorých i oni môžu participovať. Pri učení vždy hľadám zmysel – pýtam sa, ako dnešné vyučovanie zlepší zajtra život mojich žiakov,“ povedal ocenený Učiteľ Slovenska Očenáš. Dodal, že chce, aby nadobudli presvedčenie, že môžu vplývať na dianie vo svojej komunite, a aby verili, že sú pre ňu dôležití, užitoční a nenahraditeľní.





Odbornú porotu, ktorá vyberala laureáta, tvorili odborníci na vzdelávanie, ktorí sa dlhodobo venujú zlepšovaniu vzdelávania na Slovensku. Pôvodne bolo prihlásených 149. Z nich bolo vybraných 30 pedagógov, z ktorých napokon vybrali finálovú desiatku.













Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.