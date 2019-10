Učitelia sa cítia morálne nedocenení, riaditelia majú malé možnosti ohodnotiť kvalitnú prácu

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Učitelia hovoria, že sú morálne nedocenení za to, čo robia, aké sú na nich kladené nároky.

Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA analytik projektu To dá rozum Peter Dráľ a dodal, že ohodnotenie učiteľov sa postupne mierne zvyšuje, ale stále sa približuje len k 70 percentám príjmov vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Neatraktívne povolanie

„V iných krajinách učitelia tiež nedosahujú 100 percent, ale je to vyššie číslo ako u nás. Na to, aby bolo učiteľské povolanie atraktívnejšie, však nestačí len plošne zvýšiť plat, ale treba diferencovať, a to minimálne dvojako. Dnes je veľmi neatraktívne do tohto povolania vstúpiť. Treba preto razantne zvýšiť nástupné platy. Menej však už zaznieva, či vekový automat, ktorý dnes funguje, je naozaj to pravé. Jednoducho, či s počtom odučených rokov sa má automaticky zvyšovať plat tak, ako sa zvyšuje a či je to motivujúce. Druhá diferenciácia je na úrovni školy," povedal Dráľ.

Dnes je centrálne určený tarifný, tabuľkový plat, ktorý podľa Dráľa dáva riaditeľom len veľmi malé možnosti, aby sa dokázalo rozlíšiť medzi kvalitnou a nekvalitnou prácou. Podľa neho sa môže pokojne stať, že učiteľ odvádza svoju prácu priemerne až podpriemerne, ale má nejakú úroveň kvalifikácie, atestáciu či vek, v ktorom dostáva plat niekedy aj o stovky eur vyšší ako učiteľ, ktorý také papiere nemá, je mladší a odvádza svoju prácu nadpriemerne. „Toto by sa malo prehodnotiť," dodal odborník na školstvo.

Diferencovaný systém odmeňovania

„Napokon, je tu ešte jeden rozmer, a to je jasná náplň práce a kvalitatívne štandardy takejto práce. Z kvalitatívneho výskumu, ktorý som robil v školách vyplýva, že akýmsi ukazovateľom toho, že v školách to môže dobre fungovať je, že majú pomerne dobre rozpracované, aké sú povinnosti učiteľov, čo ich práca obnáša a aký štandard musia splniť, aby svoju prácu robili dobre," povedal Dráľ.





Podľa neho je potom jasné, čo všetko je nadštandard. Čím je to jasnejšie zadefinované, tým je väčšia istota, že si učitelia budú robiť svoju prácu kvalitne. Keď je na to naviazaný aj diferencovaný systém odmeňovania, učiteľ dopredu vie, ako sa to odrazí v jeho odmene. To vytvára podľa Dráľa aj zdravšie vzťahy, ako keď je nejasné, čo má kto a ako robiť.





