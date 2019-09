Účinnosť zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami sa pravdepodobne posunie

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Účinnosť zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý do NR SR vrátil prezident Andrej Kiska, by sa mala posunúť.

Zhodli sa na tom vo štvrtok členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odklad účinnosti zákona pri opätovnom prerokovaní v parlamente prednesie cez pozmeňujúci návrh poslankyňa NR SR za SNS Eva Antošová.

O pripomienkach bude hlasovať parlament

Účinnosť zákona by sa mala posunúť z pôvodného termínu 1. apríla 2019 na 1. máj 2019. Členovia výboru ostatné pripomienky prezidenta k tomuto zákonu neodsúhlasili.

Výbor našiel zhodu pri pripomienkach prezidenta týkajúcich sa odkladu účinnosti zákona, ktoré schválil, no vzápätí sa neuzniesol, aby ich prijatie bolo prednesené do NR SR. "Výbor pripomienky prezidenta neakceptoval a bude sa o nich hlasovať v pléne NR SR. Ak sa účinnosť zákona neposunie, nastane chaos, a preto sme za zmenu účinnosti zákona na výbore zahlasovali aj my," uviedol po výbore poslanec NR SR za SaS Radoslav Pavelka.

Agrovýbor s Kiskom nesúhlasil

Poslanci NR SR ešte vo februári schválili vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV). Cieľom zákona je najmä precizovanie aktuálnych ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, posilnenie postavenia kontrolórov a zefektívnenie kontroly zavedením samostatného kontrolného procesu.

Prezident Andrej Kiska vo svojich pripomienkach pri nepodpísaní tohto zákona navrhoval Národnej rade SR vypustiť ustanovenia týkajúce sa povinnosti uvádzať v reklamných materiáloch prinajmenšom 50 % slovenských výrobkov, vypustiť ustanovenia, ktoré k návrhu zákona pribudli v druhom čítaní cez poslanecké pozmeňujúce návrhy a kritizoval ustanovenia, ktoré prikazujú obchodníkom zaplatiť pokutu okamžite a rušia odkladný účinok prípadného odvolania. S týmito pripomienkami agrovýbor vo štvrtok v hlasovaní nesúhlasil.

