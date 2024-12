Účinnosť novely zákona o cenách sa posunie o pol roka, schválil to parlamentný finančný výbor

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Účinnosť novely zákona o cenách by mala byť od 1. júla 2022. Parlamentný finančný výbor totiž na svojom pondelkovom rokovaní schválil pozmeňujúci návrh, ktorým by sa jej účinnosť posunula o pol roka. Pôvodne navrhovali účinnosť zákona od 1. januára 2022.

Dôvodom podľa predsedu parlamentného výboru pre financie a rozpočet za stranu SaS Mariána Viskupiča je to, že k 1. januáru by sa dotknuté subjekty nestihli pripraviť na zmeny. Parlament predmetný návrh novely zákona posunul do druhého čítania 24. septembra a poslanci by o ňom mali opäť rokovať na aktuálnej schôdzi, ktorá a začne 19. októbra.

Zaokrúhlia sa len platby v hotovosti

Predmetný zákon hovorí o tom, že obeh jednocentových a dvojcentových mincí sa na Slovensku obmedzí. Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby. Cieľom je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, teda obchodníka aj kupujúceho.

Pri platbe do 5 eurocentov sa navrhuje zaokrúhlenie na 5 eurocentov. Ak je však výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 eura, kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 eura. Ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti.

K zvyšovaniu cien by nemalo dôjsť

Ministerstvo financií konštatuje, že zaokrúhľovanie nebude mať vplyv na zvyšovanie cien, čo potvrdila Národná banka Slovenska aj Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).

Porovnateľná situácia bola podľa rezortu financií aj v roku 2003 pri rušení 10 a 20-halierových mincí, keď nárast cien tovarov a služieb nenastal. V rámci rozpravy k tomuto zákonu totiž viacerí poslanci vyslovili obavu, že sa na Slovensku budú zvyšovať ceny.

