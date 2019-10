Účasť EUHL na Student Hockey Challenge 2019

BRATISLAVA 2. októbra 2018 (WBN/PR) – Každoročný hokejový turnaj univerzitných tímov v Rusku sa bude tento rok konať v Krasnojarsku.

Prebiehať bude od 1. do 7. októbra v treťom najväčšom meste na Sibíri a predstavia sa tam aj dvaja zástupcovia z EUHL.

Minuloročný víťaz EUHL z Banskej Bystrice a český tím UK Praha si v rámci prípravy zmerajú sily so svetovou univerzitnou hokejovou špičkou.

Krasnojarsk bude hostiť najbližšiu Svetovú zimnú univerziádu 2019 a turnaj je tak akousi prípravou pred touto veľkolepou udalosťou.



Na turnaji sa celkovo predstaví osem tímov z EUHL, ruskej SHL a americkej ACHA. Dejiskom tohto turnaja budú Crystal Ice Arena a Pervomaisky Ice Arena.

Skupina A



„SHL East”, select team of the Russian Student Hockey League

„UMB”, Banska Bystrica, Slovakia (Matej Bel University)„Derzhava”, Tambov, Russia (Tambov State University named after GR. Derzhavin)

„ACHA” (American Collegiate Hockey Association D3 Select team)

Skupina B



„SHL West”, select team of the Russian Student Hockey League

„FG?U”, Fort Myers, USA (Florida Gulf coast University)

„Dinamo”, Barnaul, Russia (Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation)

„UK PRAHA”, Praha, Czech Republic (Charles University)



Obom našim zástupcom prajeme veľa šťastia a veríme, že budú hrdo reprezentovať EUHL.



Podrobnejšie informácie o turnaji a Svetovej zimnej univerziáde 2019 nájdete na https://krsk2019.ru/en/activities/23

