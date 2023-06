ÚAMK SR a AURES Holdings chcú spolu zlepšiť bezpečnosť na cestách

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Väčšia bezpečnosť cestnej premávky, ktorá bezprostredne súvisí s vyhovujúcim technickým stavom áut, či zvyšovanie transparentnosti trhu jazdených vozidiel a rozvoj motorizmu na Slovensku. To sú hlavné ciele novovzniknutej spolupráce medzi Ústredným automotoklubom Slovenská republika (ÚAMK SR) a spoločnosťou AURES Holdings, prevádzkovateľom autocentier AAA AUTO a Mototechna. Spolupracovať budú v rámci rôznych vzdelávacích, charitatívnych a propagačných aktivít.

Základným poslaním dohody o spolupráci medzi ÚAMK SR a spoločnosťou AURES Holding je viac bezpečnosti na slovenských cestách, ktorá spočíva aj v dostatočnej prevencii. Partneri dohody budú spolupracovať na projektoch, ktoré súvisia aj s podporou obetí dopravných nehôd, najmä detí, dopravno-bezpečnostných projektov pre seniorov, ako aj s podporou legislatívy, ktorá prispeje ku kultivácii a bezpečnosti trhu ojazdených vozidiel. Okrem toho ide o vzájomnú súčinnosť pri testovaní jazdených vozidiel či osvety v oblasti bezpečného nákupu jazdených áut.

"Zásadnými prioritami a zameraním činnosti Ústredného automotoklubu Slovenská republika sú bezpečnosť cestnej premávky, prevencia dopravnej nehodovosti, ale najmä ochrana života, zdravia a majetku všetkých občanov. Sme moderný európsky automotoklub, ktorý realizuje mnohé dopravno – bezpečnostné edukačné podujatia pre širokú verejnosť. Sme radi, že spolu s najväčším predajcom jazdených vozidiel v strednej Európe, spoločnosťou AURES Holdings, budeme môcť našu činnosť ešte viac rozšíriť a prispejeme tak spolu k zlepšeniu situácie na slovenských cestách. Ide o ušľachtilé poslanie a tešíme sa preto na osožnú spoluprácu," povedal Juraj Smrečan, prezident ÚAMK SR.

Informačný servis

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz