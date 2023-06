U žien, ktoré sa v tehotenstve nakazia koronavírusom, existuje vysoké riziko predčasného pôrodu

Tehotné ženy to počas pandémie ochorenia COVID-19 nemajú vôbec jednoduché. Od začiatku odborníci hovorili o tom, že vírus SARS-CoV-2 je v druhom stave extrémne nebezpečný pre budúcu matku aj ešte nenarodené dieťa.

Najnovšia veľká štúdia amerických vedcov dokazuje, že ženy, ktoré budú počas tehotenstva infikované koronavírusom, musia znášať aj vyššie riziko predčasného pôrodu. Štatistiky pritom vôbec nie sú zanedbateľné.

Štúdia publikovaná v odbornom magazíne Lancet dokazuje, že tehotné ženy by si mali dávať veľký pozor. Najbezpečnejším spôsobom, ako sa pred ochorením COVID-19 ochrániť, je očkovanie niektorou zo schválených vakcín.

Riziko predčasného pôrodu

Hlavná autorka štúdie, doktorka Deborah Karaseková z University of California, chcela okrem výpočtu rizika predčasného pôrodu u tehotných žien nakazených vírusom SARS-CoV-2 zistiť aj to, aké je etnické zloženie infikovaných žien.

V prvom bode sa ukázalo, že riziko predčasného pôrodu do 32. týždňa tehotenstva je u tehotných osôb infikovaných koronavírusom o 60 percent vyššie ako u nenakazených tehotných žien. Do 37. týždňa je vyššie o 40 percent.





U tehotných žien, ktoré trpia navyše hypertenziou, cukrovkou alebo obezitou a ešte sa aj nakazia vírusom SARS-CoV-2, je riziko predčasného pôrodu zvýšené o 160 percent, ako uvádza portál News Medical.

Rasové a etnické rozdiely

Údaje zo štúdie odrážajú aj existujúce rozdiely v predčasných pôrodoch černošiek, domorodkýň a žien iných farieb pleti v porovnaní s beloškami. Celkovo je medzi nakazenými viac latinx, indiánov či pôvodných obyvateľov Havaja a Tichého oceána.

Na štúdii sa zúčastnilo celkovo 47 percent tehotných latinx, teda žien s latinskoamerickou kultúrnou alebo etnickou identitou. Až 72 percent z nich sa počas tehotenstva nakazilo koronavírusom.





Dokopy Karaseková zozbierala údaje o viac ako 240-tisícoch tehotných ženách, z ktorých 3,7 percenta (takmer 9 000) bolo diagnostikovaných na ochorenie COVID-19 počas tehotenstva. Predčasne porodilo 11,8 percenta s COVIDom a 8,7 percenta bez COVIDu.

Odporúčané očkovanie

Necelých 16 percent z účastníčok štúdie malo hypertenziu, cukrovku, obezitu alebo kombináciu týchto ochorení. Vďaka tomu sa riziko predčasného pôrodu zvýšilo závratne.

Aj preto americké združenie pôrodníkov a gynekológov vydalo usmernenie, v ktorom dôrazne odporúča očkovanie všetkým tehotným ženám. Tie sú aj podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) považované za vysoko rizikovú populáciu.





Podľa údajov zo Spojených štátov však iba menej ako štvrtina tehotných žien dostala aspoň jednu dávku vakcíny proti COVID-19. Odborníci sa preto obávajú dopadov Delta variantu na túto skupinu obyvateľov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.