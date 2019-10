U. S. Steel Košice sa dohodol s odborármi na skrátenom pracovnom čase pre november

31.10.2019 (Webnoviny.sk) - Odborári vo štvrtok ráno podpíšu dohodu s vedením U. S. Steel Košice (USSK) o skrátenom pracovnom čase na november. Podľa dohody si každý zamestnanec vyčerpá jednu zmenu v mesiaci, kedy nebude pracovať, ale bude poberať 60 percent mzdy. „Zamestnávateľ nám predložil ponuku na skrátený pracovný týždeň, aký prebiehal v auguste. My sme podali protinávrh, nech sa to uplatňuje pre všetkých zamestnancov na jeden deň neprideľovania práce v mesiaci november. Zamestnávateľ túto ponuku akceptoval a dnes dôjde k podpisu tejto dohody,“ pre agentúru SITA to uviedol predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.

Ako ďalej dodal, dohoda sa bude týkať všetkých zamestnancov. „My sme dali protinávrh, aby sa to týkalo každého jedného zamestnanca bez ohľadu na profesiu alebo zaradenie, to znamená aj priamo z výroby aj z podpory výroby aj všetkých manažérov na všetkých pozíciách,“ uviedol Varga. Dohoda bude uzavretá na november a podľa Vargu určite budú ďalšie rokovania ohľadom nasledujúcich mesiacov.

Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 70 percent mzdy.

Následne bol skrátený pracovný týždeň pre situáciu na trhu s oceľou predĺžený až do 31. augusta. V košickom U. S. Steele pracuje takmer 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.

