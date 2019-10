U.S. Steel Košice rokuje s odborármi o hromadnom prepúšťaní aj o kratšom pracovnom týždni

24.7.2019 (Webnoviny.sk) - Vedenie U.S. Steel Košice (USSK) a odborári sa vo štvrtok stretnú na rokovaní o aktuálnej situácii v spoločnosti. Na rokovanie by mala byť predložená aj otázka predĺženia štvordňového pracovného týždňa aj na mesiac august. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.

Končí výroba radiátorov

Odborári už s vedením začali rokovania aj o prepúšťaní. „Čo sa týka znižovaniu počtu zamestnancov, niektoré kroky už boli vykonané, alebo prebiehajú. Napríklad k 1. augustu konči výroba radiátorov, linka sa predáva a 126 zamestnancov prechádza pod nového investora,“ uviedol Varga.

Ako dodal, momentálne prebiehajú aj motivačné programy pre pracujúcich penzistov, ktorí môžu ukončiť k 1. augustu pracovný pomer s odstupným vo výške piatich mesačných platov.

Znižovanie stavov sa bude týkať aj takzvaných kontraktovaných, alebo nakupovaných služieb, ktoré môžu byť pravidelné, alebo nepravidelné, podľa toho, či sa vo fabrike konajú nejaké opravy stredného alebo väčšieho charakteru. "Počet kontraktorov sa pohybuje niekde okolo 500 až 800, v závislosti od situácie vo fabrike,“ uviedol Varga.

Veľkému prepúšťaniu chcú predísť

Cieľom rokovaní bude podľa Vargu zefektívnenie štruktúr a zníženie stavov tak, aby sa predišlo hromadnému prepúšťaniu. Malo by ísť napríklad o motivačné programy.

Vedenie U.S. Steelu minulý týždeň v piatok oznámilo, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí. Urobili tak v súvislosti so situáciou na trhu s oceľou v Európe, ktorá sa nezlepšuje.

V druhej polovici júna oznámila spoločnosť znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch vysokých pecí a od 1. mája sa v U.S. Steele pracuje v štvordňovom pracovnom týždni.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !