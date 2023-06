Týždeň otvoreného vládnutia sa presúva na jeseň, uvažuje sa aj o online alternatíve

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Podujatie, v rámci ktorého zapojení upozorňujú aj na kultúru vládnutia na Slovensku a predstavujú jej zlepšovanie, sa presúva na jeseň. Piaty ročník Týždňa otvoreného vládnutia 2020, ktorý organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, sa pôvodne mal konať 26. až 29. mája v Bratislave.

Diskutujú o dostupných alternatívach

Vzhľadom na to, ako sa situácia s koronavírusom vyvíja, však úrad prijal rozhodnutie podujatie odročiť. Zvažuje však aj možnosť „online alternatívy“. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o tom informuje na svojej stránke.

Podujatie chcú pripraviť tak, ako si to jeho piaty ročník podľa organizátorov zasluhuje.

„Stále komunikujeme so všetkými, ktorí budú súčasťou programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020 o detailoch programu. V rámci možností vám chceme priniesť otvorené vládnutie do vašich domácností aj v pôvodnom termíne. Preto diskutujeme o dostupných alternatívach, ktoré by bolo možné uskutočniť v pôvodnom termíne 26. – 29. mája v online priestore, keďže aj využívanie inovatívnych technológií, ktoré zlepšujú prístup k informáciám, dostupnosť informácií pre všetkých aktérov štátnej a verejnej správy, verejnosť, občiansku spoločnosť či akademický sektor je znakom otvoreného vládnutia,“ uvádza úrad.

Možnosť pochopiť princípy otvoreného vládnutia

Jubilejný Týždeň otvoreného vládnutia má priniesť inovácie a konkrétne príklady z praxe v otvorenom vládnutí. Účastníkom ponúkne možnosť pochopiť princípy otvoreného vládnutia, zviditeľniť svoje aktivity a inšpirovať sa inými. Predstaviť tak budú môcť svoje iniciatívy, publikácie či školenia.

Zámerom je diskutovať o cieľoch, výzvach, konkrétnych príkladoch z praxe, o reformných iniciatívach s dobrým aj zlým koncom, ktoré smerujú k zlepšeniu kultúry vládnutia na Slovensku. Príbehy účastníkov by sa mali týkať aj zapájania občanov do verejných politík, skvalitňovania služieb verejnej správy či otvorenej justície a boja proti korupcii v ktorejkoľvek oblasti.

