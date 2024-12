Týchto 10 vecí svojej umývačke riadu nerobte (ak nechcete často vidieť opravára)

Používanie umývačky riadu nevyžaduje pokročilé vedecké poznatky. Koniec koncov, je tu na to, aby nám uľahčila každodenný život a aby sme mali o jednu starosť, na ktorú musíme myslieť, menej. Vložte špinavý riad, pridajte čistiaci prostriedok a stlačte gombík: hotovo.

Avšak, napriek tomu, že je toto zariadenie také jednoduché, môžu sa ľahko vkradnúť chyby, ktorých sa pri jeho používaní nechtiac dopustíme. Niekedy je to z nedbanlivosti a zvyku, ale niekedy tiež preto, lebo sa k nám dostanú informácie, ktoré znejú príliš dobre na to, aby to bola pravda.

To môže viesť k zmätkom. Dnes vám pomôžeme objasniť niekoľko najbežnejších chýb, ktoré sa nám pri používaní umývačky riadu dejú a dosiahnuť tak nielen dokonalé výsledky umývania, ale aj predĺženie životnosti umývačky.

1. Prostriedok na umývanie riadu

Nielenže je dôležité zvoliť najlepší umývací prostriedok do umývačky riadu, ale je tiež nevyhnutné dodržiavať pri jeho používaní pokyny. Nemyslite si, že pridanie extra dávky do umývačky znamená mimoriadne čistý riad. V skutočnosti môže na celom obsahu umývačky zanechať film saponátu. Používajte správny prací prostriedok a používajte ho správnym spôsobom. Moderné čistiace prostriedky do umývačky riadu fungujú vďaka sile enzýmov. Urýchľujú proces čistenia a riad sa efektívne umyje aj pri nízkych teplotách. Toto je skvelá vec. Na rozdiel od iných čistiacich prostriedkov, ktoré môžu najviac stratiť svoju vôňu, sa však enzýmy časom „unavia“. Účinnosť pracieho prostriedku významne klesá. Z tohto dôvodu by ste nemali hromadne kupovať prepravky s čistiacimi tabletami do umývačky riadu a uchovávať ich, aj keď by to bol najvýhodnejší obchod storočia. Čistiace prostriedky do umývačky riadu neskladujte dlhšie ako rok.

2. Používanie stále tých istých cyklov

Blesková správa - vaša umývačka riadu má okrem „Normal“ aj ďalšie cykly. Umývačky riadu sú technologicky vyspelejšie ako kedykoľvek predtým - väčšina ľudí však stále používa pri každom umývaní iba „normálne“ nastavenie. V závislosti od toho, aké odolné sú škvrny od jedla, mali by ste zvážiť použitie najdlhšieho cyklu, najmä pri spálených hrncoch a panviciach. Krátky cyklus funguje skvelo pre sklenené výrobky. A nevyhýbajte sa mu ani, keď nemáte na umývanie príliš veľa špinavého riadu. Ak vždy používate cyklus Normal, alebo necháte umývačku nastavenú na Auto, vy a váš riad nevyužijete všestrannosť umývačky riadu. Ale pozor: pri nízkych teplotách sa môžu hromadiť tuky a vodný kameň, čo znamená, že váš riad už nie je dokonale umytý. Umývačky riadu navyše poskytujú teplé a vlhké prostredie, v ktorom sa baktérie a mikróby cítia ako doma. Preto by ste mali pravidelne používať program s teplotou 60 ° C. Na internete dnes už nájdete množstvo spotrebiteľských testov umývačiek riadu, ktoré vám široké možnosti ich použitia načrtnú úplne detailne. Vaša umývačka riadu dokáže oveľa viac, ako by ste si mysleli, vyskúšajte veci, o ktorých ste nikdy nevedeli, že ich umývačka dokáže.

3. Preplnenie

Je skvelé maximalizovať priestor, keď plníme umývačku riadu, ale príliš často ju prepĺňame. Toto nielen zabráni umývaniu riadu, ale môže ho aj poškodiť, keď do seba naráža. Nehovoriac o tom, že zvyšujete opotrebenie umývačky a skracujete jej životnosť. Umiestnite riad tak, aby každý kus mal priestor potrebný na dokonalé umytie.









4. Zanedbanie čistenia filtra

Ak filter nečistíte, môže byť váš „čistý“ riad občas zrnitý a nakoniec pokrytý malými čiastočkami jedla. To nechceme! Pravidelne teda siahnite pod striekacie rameno a vyberte filter. Na niekoľko minút ho namočte do teplej mydlovej vody, prejdite ním zubnou kefkou (nie vašou súčasnou) a potom opláchnite pod kohútikom. Zapojte späť do umývačky riadu a keď už ste tam dole, pomocou špajdle vytlačte všetok odpad, ktorý upcháva trysky na rozprašovacom ramene.

5. Príliš veľa zvyškov

Dnešné umývačky riadu sú úžasné pri odstraňovaní zvyškov jedla bez potreby predumývania riadu, ale aj v tej najpokročilejšej umývačke riadu môžu vzniknúť problémy, keď na riadoch zostane príliš veľa jedla. Aj keď už nemusíte pred-umývať riad, je potrebné ho aspoň zoškrabať, aby umývačka mohla plynulo, bez problémov pracovať.

6. Neblokujte rozprašovacie rameno

Kardinálne pravidlo pre naplnenie umývačky riadu - neblokujte vodné trysky. Ak umývaciemu ramenu dáte do cesty veľký tanier alebo plech, zvyšok riadu sa neumyje. Pamätajte, že veľké veci idú po stranách. Ak máte hlbokú panvicu na lasagne, ktorú chcete umyť, vyberte kôš na príbory a skontrolujte, či sa panvica zmestí do priestoru. Skontrolujte, či je rameno v plnom rozsahu pohybu a či nie je blokované.Striebro môžete umyť v ďalšom náklade.

7. Horný košík vs. spodný košík

Skutočne záleží na tom, kde je riad v umývačke umiestnený. Existuje veľa kúskov, ktoré sú vhodné do umývačky riadu, iba ak sú umiestnené na hornom stojane. A na druhej strane, pre dôkladné umytie zas množstvo riadu musí byť na spodnom koši., Na vrch dajte poháre, misky, šálky a nadrozmerné servírovacie pomôcky. Taniere, hrnce, panvice a riad by mali byť na spodku. Niektoré predmety sa môžu roztaviť, zdeformovať alebo zlomiť, ak sú umiestnené na nesprávnom mieste a okrem seba samých poškodiť aj umývačku.

8. Nakladáte veci, ktoré nie sú vhodné do umývačky riadu

Je samozrejme jednoduchšie hodiť všetok špinavý riad a príbory do umývačky riadu a zabudnúť na ne, ale sami sebe (ani svojmu jemnému kuchynskému riadu, ani umývačke) týmto nerobíte láskavosť. Horúca voda by mohla roztaviť alebo zdeformovať plastové nádoby, poškodiť drevené lyžice a zmeniť farbu zlatého príboru. Navyše, vloženie nepriľnavého riadu do umývačky riadu môže spôsobiť, že sa jeho povlak rozpadne a odlupuje.





Čo by ste v žiadnom prípade nemali vkladať do umývačky riadu:





- vaše najlepšie nože, nepriľnavé panvice a hrnce, porcelán s kovovým zdobením, liatinové panvice a hrnce, krištáľ, pokrievku tlakového hrnca, drevené príbory a pomôcky, izolované termosky, medený riad, strúhadlá, akrylové alebo melamínové misky, tenké plastové nádoby, ručne maľovaný riad, nádoby s papierovými etiketami, starožitný riad.









9. Zanedbaná údržba

Umývačka vyžaduje z času na čas aj trocha údržby. Informácie o údržbe umývačky nájdete v príručke používateľa. Na čistenie vnútra občas spustite prázdnu umývačku riadu so šálkou sódy bikarbóny a 1 1/2 šálky octu. Takto sa umývačka nielen vyčistí, ale aj osvieži.

10. Soľ do umývačky vs. viacúčelové „multi-tablety“

Viacfarebné multi-tablety do umývačky riadu sľubujú, že budú efektívnejšie. Tieto tablety už obsahujú leštiaci prostriedok aj soľ do umývačky riadu. Napriek tomu začne na umývačke riadu náhle blikať výstražná kontrolka, ktorá hovorí, že potrebuje soľ. Postačujú viacúčelové tablety alebo sa stroj pokazí bez soli do umývačky riadu?





To závisí od povahy vody. Tvrdosť vody sa líši od regiónu k regiónu. Veľmi tvrdá voda spôsobuje v prístroji usadeniny vodného kameňa, ktoré môžu spôsobiť škody. Niektorí výrobcovia preto odporúčajú používať multitabs, ale aj soľ do umývačky riadu. Ak je voda príliš mäkká, váš riad tým utrpí: poháre „korodujú“ a sú mliečne rozmazané. Pred použitím soli do umývačky a multi tabliet súčasne by ste mali byť opatrní. Najlepšie je zistiť si miestnu tvrdosť vody. Multi-tablety musia byť podporené soľou do umývačky riadu, keď tvrdosť vody vykazuje koncentráciu nad 374 ppm CaCO3 (uhličitan vápenatý).





+1 tip na záver

Návod na použitie ste pravdepodobne nevideli odo dňa dodania umývačky riadu. Vyhľadajte ho, či už doma, alebo online, hneď teraz. Je plný odporúčaní, ako najlepšie vložiť riad do vášho modelu, aký program použiť a ponúka tipy na riešenie problémov, keď sa niečo pokazí. Nikdy to nebude bestseller, ale prečítanie používateľskej príručky vám môže ušetriť veľa mrzutostí, peňazí aj vašej energie.





Zdroj informácií:

https://www.reviewed.com/dishwashers/features/10-mistakes-everyone-makes-with-their-dishwasher



https://www.realsimple.com/home-organizing/cleaning/dishwasher-mistakes-to-avoid





Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu