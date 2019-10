Twitter je posadnutý fotografiou dievčatka pred katedrálou Notre-Dame

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Fotografia roka, historická snímka či Tá fotka, to sú len niektoré z pomenovaní, ktorými používatelia Twitteru v stredu popisovali fotografiu americkej turistky spred parížskej katedrály Notre-Dame.

"Twitter, ak máš nejaké zázračné schopnosti, pomôž mi ich nájsť," napísala k snímke jej autorka, 23-ročná Brooke Windsor z amerického štátu Michigan. Do stredy večera jej príspevok zdieľalo už takmer stotisíc ďalších používateľov.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this pic.twitter.com/pEu33ubqCK