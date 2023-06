Túžba Rusov strkať nos do našej krajiny ako Pinocchio musí raz a navždy zmiznúť, vyhlásil Danilov

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov je presvedčený, že Rusko musí prísť o svoje kolónie, ktorých sa zmocnilo v 19. a 20. storočí. Tie sa už podľa neho začínajú „rozhýbavať". Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Musíme pochopiť, že Rusko je jednou z mála krajín, ktoré majú kolónie v 21. storočí. Pretože tieto kolónie, ktoré kedysi zajali, vzali ľuďom jazyk, tradície, zobrali im kultúru, kolonizovali ich...

Existuje obrovské množstvo kolónií Ruskej federácie. Treba ich oslobodiť, aby sa tieto národy stali slobodnými. A potom bude situácia úplne iná. Potom uvidíme, koľko vlastne tvorí Rusko," povedal Danilov.

Ten podotkol, že Čečenská republika Ičkéria ani Tatársko určite nie sú Rusko. „Máme vedecky dokázané, že tieto územia nemajú nič spoločné s Ruskom. A ani nechcú mať... Pomaly sa už začínajú rozhýbavať. Nech však každý premýšľa o svojom domove, my na nich myslieť nebudeme. Našou úlohou je postarať sa o to, aby raz a navždy zmizla túžba Rusov strkať nos do našej krajiny ako Pinocchio. To je naša misia," dodal Danilov.

Pátranie vo vodách Atlantiku. Zmizla ponorka, aj s turistami smerovala k Titanicu

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá organizuje hlbokomorské expedície, vo vyhlásení potvrdila, že vlastní stratenú ponorku a na palube boli ľudia.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Expedícia k Titanicu Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

