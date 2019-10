Turisti zrejme zaplatia v Benátkach viac, mesto plánuje zaviesť daň za vstup do centra

BENÁTKY 31. decembra (WebNoviny.sk) - Talianske Benátky plánujú zaviesť daň za vstup do centra mesta, ktorú bude musieť zaplatiť každý jeho návštevník, bez ohľadu na to, ako dlho v meste zotrvá. Na sociálnych sieťach to v pondelok oznámil starosta Benátok Luigi Brugnaro.

"Toto opatrenie nám umožní lepšie spravovať mesto a udržiavať ho čisté, a Benátčanom umožní žiť vo väčšej dôstojnosti," napísal starosta. Podrobnosti vrátane toho, odkedy opatrenie začne platiť a akým spôsobom sa bude poplatok od návštevníkov vyberať, určí v dohľadnom čase benátska radnica.

Do Benátok každoročne pricestuje okolo 25 miliónov turistov. Mesto zatiaľ vyberalo daň zo vstupu len od tých, ktorí v ňom strávili aj najmenej jednu noc, čo bola každoročne zhruba pätina z celkového počtu návštevníkov.





