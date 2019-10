Turecko varovalo pred obnovením ofenzívy v Sýrii, Kurdov obviňuje z porušenia prímeria

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Turecký minister zahraničných vecí znova varoval pred obnovením vojenskej ofenzívy v severovýchodnej Sýrii, ak sa kurdskí bojovníci do utorka večera nestiahnu z regiónu, tak ako to vyplýva z prímeria, na ktorom sa Ankara dohodla so Spojenými štátmi. "Ak sa nestiahnu, naša operácia sa znovu začne," vyhlásil Mevlüt Čavušoglu v pondelok v Istanbule.

Šéf tureckej diplomacie zároveň obvinil sýrske kurdské skupiny z 30 porušení prímeria ostrou paľbou, ktorá si vyžiadala život jedného tureckého vojaka. Turecké sily na tieto útoky podľa neho zareagovali protiútokmi. Čavušoglu následne dodal, že kurdskí bojovníci dodržiavajú dohodu a sťahujú sa z oblastí, ktoré má Turecko po ofenzíve pod kontrolou.

Turecko požaduje, aby sa kurdské sily stiahli z pohraničnej oblasti v severnej Sýrii, kam plánuje presídliť utečencov, a vzdialili sa odtiaľ 30 kilometrov. Ankara považuje kurdských bojovníkov za teroristov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !