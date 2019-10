Turecko porušuje prímerie a nebojuje len s Kurdmi, zaútočilo už aj na sýrsku armádu

24.10.2019 (Webnoviny.sk) - Turecká armáda a jej sýrski spojenci, ktorými sú sýrske opozičné džihádistické jednotky, aj vo štvrtok pokračovali v útokoch na severovýchode Sýrie, a to aj napriek tomu, že v oblasti by malo panovať prímerie. K tomu dotlačili tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Rusi aj Američania a obaja si za to pripisujú zásluhy.

Prímerie je však, minimálne z tureckej strany, neustále porušované, čo aj v piatok potvrdili tri od seba nezávislé zdroje - kurdskí bojovníci, regulárna sýrska armáda, a tiež Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), britská mimovládna organizácia zaoberajúca sa stavom dodržiavania ľudských práv v Sýrii.

Obete na sýrskej strane

Turecká armáda a jej sýrski džihádistickí spojenci vo štvrtok dokonca prvýkrát neútočili len na Kurdov, ale aj na sýrsku armádu, pričom pri tomto útoku došlo aj k obetiam na sýrskej strane.

Je otázne, ako na to bude Sýria reagovať. Vpád tureckých vojsk na sýrske územie však vláda sýrskeho prezidenta Baššára Asada ponechala pôvodne takmer bez povšimnutia, keďže sa jej zrejme nechcelo ísť do konfliktu so silnejším súperom.

Na sýrsku armádu zaútočili Turci vo štvrtok v meste Tal Tamr a tiež v neďalekej obci Kozlíja, pričom obe sa podľa agentúry The Associated Press (AP) nachádzajú síce tesne, ale mimo Tureckom vytýčeného regiónu, ktorý chce táto krajina ovládnuť a vytvoriť v ňom takzvané "bezpečnostné nárazníkové pásmo".

Premiestnenie sýrskych utečencov

Ide o 120 kilometrov dlhé a 30 kilometrov široké územie na sýrskom území pozdĺž hraníc s Tureckom, odkiaľ Erdoganove vojská vyhnali Kurdov.

Na toto územie chce Turecko po skončení bojov premiestniť aj sýrskych utečencov, ktorí sa momentálne nachádzajú na území Turecka.

S týmto plánom zatiaľ nesúhlasí EÚ, okrem zopár krajín ako Maďarsko či Česká republika, ktoré ho naopak podporili. Erdogan by chcel, aby EÚ realizáciu tohto plánu dokonca aj platila. V opačnom prípade sa vyhráža, že prestane plniť dohodu s EÚ a pustí všetkých sýrskych utečencov do Európy.





