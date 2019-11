Turecko otvorí najväčšie letisko na svete, po dokončení ho ročne využije 200 miliónov ľudí

ISTANBUL 29. októbra (WebNoviny.sk) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otvorí nové letisko v Istanbule. Svoju prevádzku začne v pondelok, na 95. výročie vzniku Tureckej republiky. Spočiatku budú však premávať lety len do niekoľkých destinácií.

Letisko, ktoré bude najväčším na svete, do konca roka nahradí Atatürkovo medzinárodné letisko. V prvej fáze prevádzky ho podľa odhadov ročne využije 90 miliónov cestujúcich. Po dokončení, ktoré by mali stihnúť do desiatich rokov, by to malo byť až 200 miliónov ľudí ročne.

Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) uviedla, že "projekt poznačili nehody a zatýkania protestujúcich robotníkov". Podľa skupiny zomrelo na pracovisku počas uplynulých troch rokov až 38 ľudí.

