Tržby Driveramy za prvý rok pôsobenia na trhu presiahli 40 miliónov eur

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V súčasnej dobe má Driverama v ponuke viac ako 1100 dôkladne preverených ojazdených vozidiel, ktoré ponúka s 15-dňovou zárukou vrátenia peňazí v plnej výške. V súčasnej dobe má Driverama 12 pobočiek v Nemecku a aktuálne zamestnáva vyše 150 ľudí. Na základe 1400 autentických recenzií na serveri Trustpilot je Driverama najlepšie hodnoteným predajcom áut v Nemecku. Driverama bola skupinou AURES Holdings založená ako spoločnosť určená na obchodovanie s ojazdenými vozidlami v západnej Európe.

"Driverama doteraz vykúpila viac ako 4000 áut. Z nich sa 32 % predalo na nemeckom trhu a zvyšných 68 % cez ostatné spoločnosti zo skupiny AURES Holdings na trhoch v Česku, Poľsku a na Slovensku. Aktuálne ponúkame vyše 1100 vozidiel rôznych značiek a modelov s priemerným vekom do 4 rokov," hovorí generálny riaditeľ Driveramy Stanislav Gálik. "Do budúcnosti sa chceme výraznejšie zamerať na obchodovanie s vozidlami s alternatívnymi pohonmi, či už ide o hybridné alebo plne elektrické modely. Náš hlavný partner posilňuje svoju servisnú infraštruktúru na diagnostiku a opravy plne elektrických a hybridných vozidiel, ktoré sú na západe oveľa rozšírenejšie, no aj v strednej Európe sa záujem o tieto autá postupne zvyšuje," dopĺňa Stanislav Gálik