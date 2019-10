Trumpove opatrenia proti imigrantom rozšírili strach, útočisko im ponúkli desiatky kostolov

15.7.2019 (Webnoviny.sk) - Približne desiatka kostolov v oblasti amerického Los Angeles sa vyhlásila za útočisko pre rodiny imigrantov.

Príkaz na deportáciu stoviek ľudí

Stalo sa tak po začatí plánovaných prísnych opatrení proti imigrantom, ktoré ohlásila administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Do akcie sa zapojilo viac kostolov ako kedykoľvek predtým, uviedol Guillermo Torres z organizácie CLUE (Clergy and Laity United for Economic Justice), ktorá spája ľudí z cirkví aj neveriacich v ich boji za slušné pracovné miesta, dôstojnosť a spravodlivosť. Torres to pripisuje rastúcemu pocitu rozhorčenia nad krokmi vlády v súvislosti s imigráciou.

Prezident Donald Trump ohlásil plány prísnych opatrení proti imigrantom, ktorých začiatok sa očakával v nedeľu. Predpokladá sa, že vo veľkých amerických mestách ako sú Chicago, Los Angeles, New York alebo Miami sa bude príkaz na deportáciu týkať približne 2000 ľudí.

Hrozba rozšírila strach v komunite

Samotná hrozba prísnych opatrení už rozšírila strach v komunite, uviedol kňaz Fred Morris. Svojim prevažne hispánskym veriacim radí, aby po príchode vládnych agentov neotvárali dvere a neodpovedali na otázky.

V nedeľu podľa Torresa nezaznamenali v Los Angeles žiadne správy o zatýkaní, razie podľa starostu Billa de Blasia zaznamenali už v New Yorku.

Za útočiská pre imigrantov sa vyhlásili mnohé kostoly a stánky bohoslužieb aj v iných amerických mestách a štátoch.





