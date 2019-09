Trumpova hovorkyňa Sandersová odíde z funkcie, pôsobenie v Bielom dome nazvala životnou poctou

WASHINGTON 14. júna (WebNoviny.sk) - Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová odchádza zo svojej funkcie. Oznámil to prezident Donald Trump, ktorý ju označil za "bojovníčku".

Samotná Sandersová nazvala svoje pôsobenie v Bielom dome "životnou poctou". Funkciu, do ktorej nastúpila v júli 2017, by mala vykonávať do konca júna.

Tridsaťšesťročná Sandersová je lojálnou stúpenkyňou súčasného šéfa Bieleho domu. Do povedomia sa dostala výrokom, že Boh "chcel, aby sa Donald Trump stal prezidentom". Meno jej nástupkyne alebo nástupcu Trump zatiaľ neoznámil.





