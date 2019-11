Trump zamietol Putinov návrh o vypočúvaní amerických občanov

WASHINGTON 19. júla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump odmietol návrh svojho ruského kolegu Vladimira Putina, aby Rusko mohlo vypočúvať amerických občanov výmenou za to, že on to isté umožní americkým úradom v prípade 12 predstaviteľov ruských tajných služieb obvinených z hackerských útokov počas prezidentských volieb v USA v roku 2016.



Vo štvrtok to oznámil Biely dom. "Tento návrh v úprimnosti predložil prezident Putin, ale prezident Trump s ním nesúhlasí," vyjadrila sa hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová.

"Dúfajme, že prezident Putin prinúti 12 identifikovaných Rusov, aby prišli do Spojených štátov, aby dokázali svoju nevinnu alebo vinu," dodala.



Návrh o vypočúvaní predložil Putin Trumpovi počas ich pondelkového summitu v Helsinkách. Nápad však vyvolal pobúrenie. Medzi americkými občanmi, ktorých Rusko chcelo vypočúvať, sú bývalý americký veľvyslanec v Moskve Michael McFaul a investor Bill Browder, informuje spravodajský portál BBC. McFaulovo vypočúvanie by však bolo porušením dlhoročnej tradície legálnej imunity zahraničných diplomatov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !