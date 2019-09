Trump vraj zrušil tajné stretnutie s Talibanom a odvolal mierové rokovania s povstalcami

8.9.2019 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump zrušil tajné stretnutie s Talibanom a afganskými lídrami, ktoré sa malo uskutočniť v Camp Davide, a odvolal mierové rokovania s povstalcami.

Vyjadril sa tak v sobotu prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

"V takmer úplnej tajnosti som sa mal v nedeľu v Camp Davide stretnúť s lídrami Talibanu a samostatne aj s afganským prezidentom. Mali dnes prísť do Spojených štátov. Nanešťastie, s cieľom získať falošnú výhodu, sa priznali k útoku v Kábule, ktorý zabil jedného z našich skvelých, úžasných vojakov a 11 ďalších ľudí. Stretnutie som hneď zrušil a odvolal mierové rokovania," napísal.

Výročie útokov

Trumpov prekvapivý tweet by znamenal, že bol pripravený privítať členov Talibanu v prezidentskom sídle v Marylande len niekoľko dní pred výročím útokov z 11. septembra 2001.

Od začiatku následnej americkej invázie v Afganistane s cieľom zaútočiť na Taliban, ktorý ukrýval lídrov Al-Káidy, zodpovedných za útok, prišlo o život už viac ako 2400 amerických vojakov.





Zrušenie rokovaní tiež odporuje jeho záväzku, že z Afganistanu stiahne zvyšných 13- až 14-tisíc amerických vojakov a ukončí americkú účasť v konflikte, ktorá trvá už takmer 18 rokov.

Ukončenie najdlhšej americkej vojny

Americký vyslanec Zalmay Khalilzad, ktorý s lídrami Talibanu rokuje už celé mesiace, sa nedávno vyjadril, že je blízko uzavretia dohody, ktorá by ukončila najdlhšiu americkú vojnu.





Prezident je však pod tlakom afganskej vlády i niektorých zákonodarcov, ktorí Talibanu neveria a myslia si, že sťahovať americké vojská je predčasné.

Mnohí členovia afganskej vlády aj civilisti sú k rokovaniam skeptickí a obávajú sa, že dohoda môže urobiť veľmi málo pre to, aby zastavila útoky Talibanu proti civilistom.

Nedokáže súhlasiť s prímerím

Explózia bomby v aute vo štvrtok zabila amerického a rumunského vojaka a desať civilistov v rušnej diplomatickej oblasti neďaleko americkej ambasády v Kábule. Útok bol pritom jedným z mnohých, ktoré Taliban spáchal v čase trvania rokovaní.





Tridsaťštyriročný Elis A. Barreto Ortiz z Morovis v Portoriku bol štvrtým americkým vojakom, ktorý v uplynulých dvoch týždňoch prišiel o život v Afganistane.





"Čo za ľudia by zabili toľko ľudí, aby zdanlivo posilnili svoju vyjednávaciu pozíciu? Nepodarilo sa im to, len to zhoršili!" pokračoval Trump v tweetovaní a dodal, že ak Taliban "nedokáže súhlasiť s prímerím počas týchto veľmi dôležitých rokovaní, a navyše zabije 12 nevinných ľudí, tak zrejme aj tak nemajú silu na vyrokovanie zmysluplnej dohody. Koľko desaťročí chcú ešte bojovať?"

Čakajú na lídrov

Nie je však jasné, či rokovania medzi Spojenými štátmi a Talibanom úplne skončili alebo ich len prerušili. Trump síce napísal, že ich zrušil po útoku, no Khalilzad sa s lídrami stretol vo štvrtok aj v piatok v katarskej Dauhe.





Ministerstvo zahraničia aj Biely dom odmietli reagovať na žiadosť o vysvetlenie. Nereagovala zatiaľ ani afganská vláda.





Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid pre agentúru AP povedal, že nedokáže okamžite potvrdiť Trumpove tvrdenia o stretnutí v Camp Davide a pre túto chvíľu sa rozhodol nevyjadriť. "Je to politická záležitosť. Čakáme na našich lídrov a potom vám dáme vedieť," uviedol.

