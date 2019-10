Trump uvažuje o vyhlásení výnimočného stavu pre postavenie múru na hranici s Mexikom

WASHINGTON 5. januára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump uvažoval, že využije svoju výkonnú právomoc na vybudovanie múru na hranici s Mexikom.

Šéf Bieleho domu sa v piatok vyjadril, že by mohol vyhlásiť výnimočný stav a nechať postaviť múr bez rokovaní s Kongresom. "Môžem to urobiť, ak chcem. Môžeme vyhlásiť celonárodný výnimočný stav. Mohol by som to urobiť," vyjadril sa. Dodal však, že najprv vyskúša "rokovací proces".

Práve financovanie výstavby múru na hranici je dôsledkom čiastočného núdzového režimu pre vládne úrady, ktorý platí od 22. decembra. Trump požaduje na výstavbu múru miliardy dolárov, demokrati mu však odmietajú vyhovieť. V piatok v tejto veci prezident rokoval s lídrami demokratov a republikánov v Kongrese, ktorého výsledkom bol podľa demokratických predstaviteľov v podstate minimálny pokrok.

Prezident sa v piatok vyjadril, že by blokovanie financovania niektorých vládnych úradov mohlo trvať aj niekoľko "mesiacov alebo rokov", ale myslí si, že to tak nebude. O núdzovom režime budú poslanci a zástupcovia Bieleho domu rokovať aj počas víkendu.

