Trump svojimi necitlivými výrokmi opäť šokoval, Turkom a Kurdom odporučil, aby sa hrali s pieskom

16.10.2019 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa aj v stredu po rokovaní s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom snažil hľadať dôvody, prečo museli Spojené štáty opustiť sýrskych Kurdov práve v momente, keď sa na nich rozhodol zaútočiť režim tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Trumpove výroky šokovali necitlivosťou

Trumpove stredajšie výroky však šokovali mnohé americké aj svetové médiá svojou necitlivosťou.

Britský denník The Guardian okrem toho pripomína, že stredajšie Trumpove výroky sú v ostrom protiklade k oficiálnym vyjadreniam amerického ministerstva zahraničných vecí aj obrany.

"To nie je medzi Tureckom a Spojenými štátmi, ako by mnohí hlúpi ľudia chceli, aby ste verili," vyhlásil Trump pred novinármi o vojne v Sýrii. "Majú tam všade veľa piesku. Takže je tam veľa piesku, s ktorým sa môžu hrať," povedal americký prezident.

Zatiaľ nikto neprišiel s adekvátnym vysvetlením, čo chcel Trump touto poznámkou povedať. Neskôr však ešte dodal, že "ak Sýria chce bojovať o územie, ktoré nepatrí Spojeným štátom, je to medzi nimi a Turkmi".

Prezident skritizoval aj Kurdov

Po prvý raz americký prezident pristúpil aj ku kritike samotných Kurdov, ktorých Spojené štáty až doteraz - po stiahnutí svojej armády zo Sýrie aspoň slovne - bránili.

Trump tiež naznačil, že Kurdom musí stačiť ochrana zo strany centrálnej sýrskej vlády, s ktorou po stiahnutí sa Američanov narýchlo dosiahli dohodu o spolupráci, napriek tomu, že donedávna šlo o dve znepriatelené strany.

"Veď Sýria je voči Kurdom priateľská. Kurdi majú veľmi dobrú ochranu. Plus, vedia bojovať. A okrem toho, nie sú to žiadni anjeli," povedal Trump.

Práve Kurdi pritom boli v posledných rokoch najvernejšími spojencami USA v boji proti Islamskému štátu a na porážke tohto teroristického hnutia mali najväčšiu zásluhu.

Už stiahnutie USA zo Sýrie tvárou v tvár tureckému útoku označili Kurdi aj väčšina svetových médií za veľkú zradu zo strany Trumpa.

Rusko sa začalo viac vojensky angažovať

Americký prezident sa v stredu pokúšal preniesť zodpovednosť za situáciu v Sýrii na Rusko, ktoré sa po avizovanom stiahnutí USA začalo v tejto krajine opäť viac vojensky angažovať.

"Ak sa chce Rusko zaangažovať do Sýrie, to je naozaj na nich. Ale naša hranica to nie je. Nemusíme za to položiť naše životy," vyhlásil Trump.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránok vysielacej spoločnosti BBC a denníku The Guardian.





