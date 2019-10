Trump skritizoval tradičné média a pýtal sa ľudí, či chcú mať za prezidentku „Pocahontas“

12.7.2019 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok opäť pasoval do role experta na médiá a vyhlásil, že sociálne siete sú ďaleko lepšie pre šírenie pravdy ako bežné médiá. Tie prezident tradične označuje ako "fake news" a hnevá sa, že sú proti nemu a neposkytujú údajne priestor iným než liberálnym názorom.

Tradičné médiá šíria falošné správy

Sociálne siete, ich používateľov a tvorcov ich obsahu postavil Trump na štvrtkovej tlačovke do protikladu so "strážcami brány v médiách a korporátnymi cenzormi" a vyhlásil, že práve tvorcovia obsahu na sociálnych sieťach "prinášajú pravdu americkému ľudu" a darí sa im "obchádzať filter falošných správ".

Čím tradične nemyslel to, že by sami šírili falošné správy, ale naopak to, že tradičné médiá sú podľa neho cenzurované a šíria iba falošné správy.

Trump pritom ešte vo štvrtok ráno zaútočil aj na Twitter, ktorý je jeho hlavným komunikačným kanálom a sleduje ho na ňom 61 miliónov používateľov. Posťažoval sa, že pre jeho fanúšikov je údajne veľmi ťažké pridať si ho a tým pádom pre neho je "oveľa ťažšie šíriť posolstvá".

"Pocahontas" prezidentkou

Trump sa dlhodobo sťažuje na to, že vedenie sociálnych sietí vrátane Twitteru je liberálneho zmýšľania a údajne cielene sťažuje šírenie príspevkov "konzervatívnejšieho" ladenia, ako svoje posolstvá prezident nazýva. Vo svojich štvrtkových tweetoch sa Trump opäť vrátil aj ku svojej utkvelej predstave, že je "stabilný génius", o ktorej prvýkrát hovoril už minulý rok.

Prezident sa vo štvrtok pýtal ľudí, či chcú mať v budúcom volebnom období za prezidentku "Pocahontas", ako nazýva demokratickú uchádzačku o prezidentskú nomináciu Emily Warren, alebo radšej jeho. "(Chcete mať) za prezidentku tú veľmi nervóznu a tenkú verziu Pocahontas, radšej ako to, čo máte teraz - tak dobre vyzerajúceho a inteligentného, naozajstného Stabilného Génia?"

Kritika od ľudí

Podľa reakcií pod Trumpovým postom si prezident týmto vyjadrením veľkú podporu nezískal.

"Potrebujete psychiatrickú liečbu," "Toto je choré," "Pozerali ste sa v poslednej dobe do zrkadla?" - tak znejú niektoré z tých mierumilovenjších reakcií Trumpových sledovateľov. "Toto by bol naozaj veľmi dobrý parodický falošný profil. Problém je, že ide o profil reálnej osoby," reagoval na Trumpove vyhlásenie jeden z používateľov. "Houston, máme problém," píše ďalší.

"Je naozaj príšerné, že vy a aj ďalší terorizujete tohto človeka. Stačilo!" znie jeden z mála príspevkov pod Trumpovým postom, ktorý prezidenta obhajuje. "Samozrejme, hlavný problém je v tom, že MY terorizujeme JEHO," odpísala naň ďalšia používateľka.

